Afrique du Nord: Mer Rouge - l'Égypte et l'Érythrée verrouillent le jeu stratégique face aux ambitions régionales

Par-delà une déclaration diplomatique, Le Caire et Asmara redessinent les lignes de force d'une des routes maritimes les plus stratégiques du monde.

En réaffirmant que la sécurité de la mer Rouge relève exclusivement des États riverains, l'Égypte et l'Érythrée défendent une vision souverainiste de la gouvernance régionale, tout en adressant un message clair à l'Éthiopie et aux puissances extérieures. La rencontre entre les ministres égyptien et érythréen des Affaires étrangères s'inscrit dans une séquence géopolitique où la mer Rouge est devenue un espace de compétition stratégique mondiale.

Carrefour entre la Méditerranée, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et l'océan Indien, cette voie maritime concentre une part essentielle du commerce international, des flux énergétiques et des chaînes logistiques reliant l'Europe à l'Asie. En affirmant que la sécurité de cette zone relève de la responsabilité exclusive des États riverains, les deux pays défendent une doctrine de souveraineté régionale.

Cette position vise autant les architectures sécuritaires soutenues par des puissances extra-régionales que les initiatives susceptibles de modifier les équilibres territoriaux de la Corne de l'Afrique.

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Sur le plan géostratégique, cette déclaration constitue également une réponse implicite aux revendications de l'Éthiopie, privée d'accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Addis-Abeba multiplie depuis plusieurs années les déclarations en faveur d'un corridor maritime permanent, considéré comme indispensable à sa sécurité économique et à son développement. Pour Le Caire et Asmara, toute remise en cause des frontières ou tout accès obtenu en dehors du cadre du droit international représenterait un précédent susceptible de déstabiliser durablement la région.

L'enjeu est aussi géoéconomique. Avec les perturbations récentes du trafic maritime en mer Rouge, les États riverains cherchent à préserver leur rôle dans la gouvernance des routes commerciales, des infrastructures portuaires et des futurs corridors logistiques reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La maîtrise de ces flux conditionne désormais l'attractivité des investissements, la compétitivité des ports et la capacité des États à s'imposer comme plateformes logistiques régionales.

Au-delà de leur coopération bilatérale, l'Égypte et l'Érythrée cherchent ainsi à construire un rapport de force diplomatique capable d'influencer les futures architectures de sécurité de la mer Rouge. Cette convergence renforce également la stratégie égyptienne consistant à contenir l'influence éthiopienne, dans un contexte déjà marqué par les différends persistants autour du Grand barrage de la renaissance.

La mer Rouge confirme ainsi son statut de nouveau théâtre majeur de la compétition géopolitique mondiale. Derrière les discours sur la sécurité maritime se joue en réalité une bataille beaucoup plus vaste : celle du contrôle des corridors commerciaux, de l'influence régionale et de la définition des règles qui structureront les échanges entre l'Afrique, le Moyen-Orient et les grandes puissances au cours des prochaines décennies.