Afrique de l'Ouest: Gestion portuaire - Congo Terminal renforce sa capacité technique

23 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Dans la perspective d'accélérer sa montée en puissance, en attendant la mise en service de son nouveau terminal -Môle Est-, Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics (AGL), vient d'acquérir vingt-deux nouveaux tracteurs portuaires destinés à renforcer sa flotte roulante au Port autonome de Pointe-Noire où elle opère depuis 2009.

L'acquisition des nouveaux tracteurs vise à optimiseront les transferts de conteneurs entre le quai et les parcs, réduisant ainsi les délais de traitement des navires. Ces engins contribuent à une meilleure circulation des marchandises au sein du terminal pour une logistique portuaire toujours plus performante. Ils s'inscrivent dans une trajectoire de croissance remarquable ayant permis à Congo Terminal de franchir le cap de 1,2 million de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) manipulés en 2025 contre 200 000 en 2009 au début de la concession.

« C'est une multiplication par six en moins de vingt ans. Cette performance illustre la confiance des armateurs dans la plateforme ainsi que le rôle central du port de Pointe-Noire dans la logistique régionale. Elle témoigne également la pertinence du partenariat public-privé entre AGL et les autorités locales pour soutenir le développement économique du Congo et de la sous-région », expliquent les responsables de l'entreprise.

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Au-delà de l'impact opérationnel, le renforcement de la flotte crée des emplois directs au profit de la jeunesse congolaise dans la conduite des engins, leur maintenance et les fonctions d'exploitation associées. Il s'inscrit dans l'élan du projet Môle Est dont la livraison est prévue au premier semestre 2027. Ce projet portera la capacité du terminal à 2,5 millions d'EVP par an consolidant le rayonnement du port de Pointe-Noire à l'échelle de l'Afrique centrale.

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