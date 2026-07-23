Afrique: Mondial 2026 - Le président de la CAF salue les 'progrès considérables' des sélections africaines

ecouter l'article :Your browser does not support the audio element.0:000:001.0xDakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a estimé, mercredi, que les dix équipes du continent ayant participé à la dernière Coupe du monde qui s'est achevée dimanche aux Etats-Unis ont réalisé des " progrès considérables".

"Les sélections africaines ont accompli des progrès considérables et enregistré des succès majeurs lors de cette Coupe du Monde 2026. Je suis extrêmement fier de leur parcours", a-t-il dit lors d'une conférence de presse ce mercredi, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Lors du Mondial qui s'est déroulé conjointement au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, l'Afrique était représentée par l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie.

"Avec 90 % d'équipes qualifiées pour la phase à élimination directe, nos représentants ont écrit une nouvelle page de notre histoire sportive. À titre de comparaison, le taux de qualification des équipes africaines pour le second tour était de 40 % en 2022, 0 % en 2018 et 40 % en 2014", a indiqué le président de la CAF.

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Selon lui, sur les 10 équipes, 9 (soit 90 %) sont parvenues à s'extraire de la phase de groupes pour atteindre les seizièmes de finale (phase à élimination directe), soulignant qu'il s'agit d'un pourcentage record dans l'histoire de la compétition.

"Alors qu'elle représentait 20,8 % des 48 nations participantes, l'Afrique constituait 28,1 % des équipes qualifiées pour les seizièmes de finale. Cette performance place le continent au deuxième rang mondial, juste derrière l'UEFA, qui a vu 40 % de ses représentants franchir le premier tour", a expliqué Patrice Motsepe.

L'Égypte et le Maroc se sont qualifiés en huitièmes de finale. Le Maroc a franchi un palier historique en se qualifiant au moins pour les quarts de finale lors de deux éditions consécutives.

Le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Ghana et la Tunisie ont également livré des prestations de haut niveau, selon le président de la CAF, signalant que l'instance africaine de football a " identifié des axes d'amélioration précis".

"Je ne doute pas que les entraîneurs, les encadrements techniques et les joueurs sauront apporter les ajustements nécessaires afin de garantir des réussites plus éclatantes encore lors des prochaines échéances mondiales", a poursuivi Patrice Motsepe.

Il a ajouté que la CAF organisera prochainement une conférence réunissant des sélectionneurs, équipes techniques, anciens internationaux et experts du football afin d'analyser en profondeur les prestations des équipes africaines en 2026.

"L'objectif sera de formuler des recommandations stratégiques en vue de la Coupe du Monde 2030", prévue du 13 Juin au 21 juillet, conjointement en l'Espagne, au Maroc et au Portugal, indique le président de la CAF.