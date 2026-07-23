Sénégal: Kolda - La deuxième édition du recensement général des entreprises au menu d'un CRD

22 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a présidé, mercredi, un Comité régional de développement (CRD) sur la deuxième édition du Recensement général des entreprises (RGE-2), à l'initiative de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Ce recensement est une opération stratégique pour notre pays. Il permettra de disposer de données statistiques fiables, actualisées et exhaustives sur les entreprises évoluant également bien dans le secteur formalisé que dans le secteur informel", a déclaré le chef de l'exécutif régional.

Selon lui, cette cartographie permettra d'orienter les politiques publiques et de soutenir efficacement les leviers économiques de la région, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat et les services.

Une approche méthodique et géolocalisée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de la mission de l'ANSD à Kolda, Jean Rodrigue Malou, a présenté la démarche méthodologique mise en place par l'agence pour garantir le succès de l'opération.

Il a notamment insisté sur l'importance de la phase de cartographie actuellement engagée sur l'ensemble du territoire national, y compris dans la région de Kolda, qui constitue le socle indispensable du dispositif.

"Ainsi, à l'aide d'outils géomatiques modernes, cette étape vise à répertorier l'ensemble des unités de production du secteur formel comme informel, sans omettre les zones périphériques ou enclavées", a expliqué M. Malou.

Appel à une forte mobilisation des acteurs locaux

Pour réussir ce défi de grande envergure, le gouverneur de la région a lancé un appel pressant et à une synergie d'actions et à la mobilisation de toutes les forces vives de la région.

Il a exhorté les opérateurs économiques (chefs d'entreprise, commerçants, artisans, transporteurs et exploitants agricoles) à réserver un accueil favorable aux agents recenseurs et à leur fournir des informations exactes et sincères.

Il a par ailleurs tenu à rassurer les acteurs économiques sur la confidentialité des données recueillies, rappelant qu'elles sont strictement protégées par le secret statistique prévu par la loi et ne seront utilisées qu'à des fins d'analyse et de planification du développement socio-économique.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.