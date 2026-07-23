Sénégal: Kolda - La deuxième édition du recensement général des entreprises au menu d'un CRD

Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a présidé, mercredi, un Comité régional de développement (CRD) sur la deuxième édition du Recensement général des entreprises (RGE-2), à l'initiative de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Ce recensement est une opération stratégique pour notre pays. Il permettra de disposer de données statistiques fiables, actualisées et exhaustives sur les entreprises évoluant également bien dans le secteur formalisé que dans le secteur informel", a déclaré le chef de l'exécutif régional.

Selon lui, cette cartographie permettra d'orienter les politiques publiques et de soutenir efficacement les leviers économiques de la région, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat et les services.

Une approche méthodique et géolocalisée

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Le chef de la mission de l'ANSD à Kolda, Jean Rodrigue Malou, a présenté la démarche méthodologique mise en place par l'agence pour garantir le succès de l'opération.

Il a notamment insisté sur l'importance de la phase de cartographie actuellement engagée sur l'ensemble du territoire national, y compris dans la région de Kolda, qui constitue le socle indispensable du dispositif.

"Ainsi, à l'aide d'outils géomatiques modernes, cette étape vise à répertorier l'ensemble des unités de production du secteur formel comme informel, sans omettre les zones périphériques ou enclavées", a expliqué M. Malou.

Appel à une forte mobilisation des acteurs locaux

Pour réussir ce défi de grande envergure, le gouverneur de la région a lancé un appel pressant et à une synergie d'actions et à la mobilisation de toutes les forces vives de la région.

Il a exhorté les opérateurs économiques (chefs d'entreprise, commerçants, artisans, transporteurs et exploitants agricoles) à réserver un accueil favorable aux agents recenseurs et à leur fournir des informations exactes et sincères.

Il a par ailleurs tenu à rassurer les acteurs économiques sur la confidentialité des données recueillies, rappelant qu'elles sont strictement protégées par le secret statistique prévu par la loi et ne seront utilisées qu'à des fins d'analyse et de planification du développement socio-économique.