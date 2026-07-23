Sénégal: Tournoi handball de plage JOJ - Les Lionceaux et les Lioncelles logés dans la poule B

ecouter l'article :Your browser does not support the audio element.0:002:221.0xDakar — Les équipes nationales masculine et féminine des moins de 17 de handball de plage vont disputer le tournoi de Futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 chacune dans la poule A de leur catégorie.

Le tirage au sort des compétitions de handball de plage des JOJ a eu lieu mercredi, à Bâle, en Suisse, au siège de la Fédération internationale de handball (IHF).

Hristo Boskoski, membre de bureau de l'IHF et responsable du handball de plage, a procédé au tirage au sort en compagnie de Patric Strub, directeur des compétitions de l'IHF.

Seize équipes ont confirmé leur participation aux compétitions de handball de plage de Dakar 2026, qui se départagent à égalité entre les compétitions masculine et féminine.

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Les Lionceaux de handball de plage sont dans la poule B, en compagnie du Brésil, de la Hongrie et de Porto Rico.

Dans la poule A, l'Allemagne sera opposée à la Tunisie, à la Thaïlande et aux Îles Cook.

Les Lioncelles sont logées dans la poule B, en compagnie de la France, de l'Uruguay et du Kenya.

Dans la poule A du tournoi de handball de plage, on aura l'Espagne, la Chine et le Mexique.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, réuniront environ 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.

Voici le tirage de handball de plage :

Compétition masculine

- Groupe A : Allemagne, Tunisie, Thaïlande, Îles Cook ;

- Groupe B : Brésil, Hongrie, Porto Rico, Sénégal

Compétition féminine

- Groupe A : Espagne, Croatie, République populaire de Chine, Mexique

- Groupe B : Uruguay, France, Kenya, Sénégal