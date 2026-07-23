Sénégal: Grand Magal - Les travaux de réhabilitation des routes en cours à Touba et Mbacké (Préfet)

Touba — Les travaux de réhabilitation des routes en cours dans les communes de Touba et Mbacké, en perspective du Grand Magal de Touba prévu le 2 août prochain ont permis à ce jour de réhabiliter plus d'une dizaine d'axes routiers, a indiqué, mercredi, le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann.

"A ce jour, plus d'une dizaine de points ont été réhabilités par les services techniques de l'État, notamment l'AGEROUTE, qui est à pied d'oeuvre à Touba et à Mbacké pour la remise en état des axes routiers, dont la RN3, l'axe reliant l'héliport, le rond-point Mbacké-Touba et le secteur de Ndianatou", a-t-il déclaré.

Le préfet s'exprimait ainsi à l'issue d'une visite de terrain effectuée dans la commune de Touba pour faire le point de l'état d'avancement des engagements pris par l'État dans le cadre des préparatifs du Grand Magal.

Cette visite a pour objectif d'identifier les axes routiers restant à prendre en charge avant le Magal, a-t-il expliqué.

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A l'issue de cette visite, M. Hann a assuré que les travaux de réhabilitation se poursuivront afin que les axes encore dégradés soient remis en état avant l'événement religieux, notamment certaines routes secondaires de Touba ainsi que la RN3, à hauteur de la station 28.

Il s'est félicité des efforts consentis par les services techniques de l'État, la municipalité de Touba et l'association "Touba Ca Kanam", dans le cadre de l'entretien du réseau routier.

Le préfet a rappelé que l'entretien des infrastructures routières constitue l'une des principales priorités du comité d'organisation du Grand Magal.

"Depuis deux mois, nous avons entamé la réhabilitation des axes les plus dégradés dans les communes de Touba et de Mbacké. Malgré les efforts déjà consentis, certains tronçons nécessitent encore des interventions", a-t-il indiqué.

Selon lui, ces travaux contribueront à améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens tout en réduisant les risques d'accidents durant la période du Magal.

Le préfet de Mbacké a enfin appelé les populations à éviter toute occupation de la voie publique, particulièrement durant la période du Grand Magal de Touba.