Sénégal: Décès du professeur Maguèye Kassé, éminente figure de la culture et du monde universitaire sénégalais

Dakar — Le professeur Maguèye Kassé, universitaire, critique et ancien commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), est décédé, ce mercredi, à l'hôpital Principal de Dakar, a appris l'APS d'une source proche de sa famille.

Selon la même source, la levée du corps du professeur Kassé est prévue jeudi à 10 heures à la Mosquée de Mermoz, suivie de l'inhumation au cimetière de Yoff.

Professeur des universités au Département de langues et civilisations germaniques de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar à la retraite, Maguèye Kassé était considéré comme l'une des grandes figures de la pensée universitaire et culturelle sénégalaise.

Germaniste et germanophile de renom, critique d'art et de cinéma, il a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion des arts africains, au dialogue interculturel et à la valorisation du patrimoine culturel du continent.

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Le professeur Kassé avait, notamment, assuré la fonction de commissariat général de l'édition 2008 de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), contribuant ainsi au rayonnement international de cette manifestation majeure des arts visuels en Afrique.

Il a occupé aussi le titre de Président de l'Association Sembene Ousmane, où il s'est également distingué par ses travaux consacrés à l'oeuvre du père du cinéma africain, ainsi que par son engagement constant en faveur du développement de la création artistique et de la réflexion intellectuelle.

Un des spécialistes de l'oeuvre de Sembene Ousmane, écrivain-cinéaste sénégalais, le compagnonnage, avec ce dernier, avait-il dit, dans un entretien, avait débuté au milieu des années 70, entre un jeune thésard fougueux et un cinéaste-écrivain à la notoriété déjà établie. Depuis, M. Kassé président de l'Association Sembene Ousmane, oeuvre à la diffusion et à la valorisation du patrimoine cinématographique et littéraire de celui qu'il appelle familièrement "l'Aîné des anciens".

Sa disparition est une lourde perte pour le monde universitaire, celui de la culture sénégalaise et des milieux artistiques africains, où il laisse le souvenir d'un intellectuel engagé, d'un pédagogue respecté et d'un défenseur infatigable des arts et de la diversité culturelle.

"Je perds un ami fidèle, un conseiller avisé et une voix précieuse qui, par sa grande culture, sa générosité intellectuelle et la pertinence de ses conseils, a toujours su éclairer ma réflexion et mon action au service des arts et de la culture", a témoigné le directeur des Arts au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Hugues Diaz qui ajoute garder de lui le souvenir d'un homme de conviction, de dialogue et de transmission dont l'amitié et les conseils resteront profondément gravés dans sa mémoire.

En politique, Professeur Maguèye Kassé a été aussi membre du secrétariat du Parti de l'indépendance et du travail (PIT), membre du comité central, responsable du secteur de la formation, de l'éducation et de la culture au sein de ce parti de l'opposition sénégalaise.