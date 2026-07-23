Sénégal: Refondation curriculaire - Guirassy érige la mémoire institutionnelle en levier stratégique de l'éducation

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a présenté mercredi la mémoire institutionnelle comme un pilier de la réussite de la refondation curriculaire en cours, affirmant qu'elle est le principal rempart contre les ruptures et les reprises intempestives dans la conduite des politiques éducatives.

"La mémoire institutionnelle constitue le capital immatériel le plus précieux d'une organisation", a-t-il déclaré, devant plusieurs anciens ministres de l'Éducation nationale.

Moustapha guirassy présidait la rencontre entre le Comité scientifique de la refondation curriculaire et le Conseil consultatif des anciens ministres de l'Éducation nationale.

Il a souligné que la préservation des expériences, des acquis et des enseignements du passé demeure indispensable pour assurer la continuité de l'action publique.

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Selon lui, "l'administration éducative doit pouvoir s'appuyer sur les connaissances accumulées au fil des réformes afin d'éviter de reproduire les erreurs déjà identifiées ou d'abandonner des projets pertinents faute d'en maîtriser les fondements."

Le ministre a rappelé que le Conseil consultatif de l'éducation, créé en décembre 2024, a précisément pour vocation de préserver et de valoriser ce patrimoine d'expériences au profit des nouvelles générations de décideurs.

"Dans l'administration publique, les femmes et les hommes passent, mais les institutions demeurent", a souligné M. Guirassy, considérant que la transmission de cette mémoire constitue une condition essentielle à la stabilité du système éducatif sénégalais.

Il a également salué l'apport des anciens ministres, dont l'expérience représente une ressource stratégique pour accompagner les transformations engagées dans le secteur de l'éducation.