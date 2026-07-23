Sénégal: Décès du Pr Maguèye Kassé - Une grande figure universitaire et culturelle s'en va

Le monde universitaire et culturel est en deuil. Le professeur Maguèye Kassé est décédé ce mercredi 22 juillet 2026 à l'Hôpital Principal de Dakar. La disparition de cet éminent enseignant-chercheur suscite une vive émotion au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), de la communauté scientifique et du monde des arts.

Professeur titulaire de classe exceptionnelle au Département de Langues et Civilisations germaniques de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Maguèye Kassé a consacré sa vie à l'enseignement, à la recherche et à la transmission du savoir. Considéré comme l'un des pionniers de la germanistique interculturelle en Afrique, il a marqué plusieurs générations d'étudiants et d'universitaires par la qualité de son enseignement, sa rigueur scientifique et son profond humanisme.

Ses recherches ont porté notamment sur le théâtre de Bertolt Brecht, les relations entre la période classique allemande et l'Afrique, l'oeuvre de Léopold Sédar Senghor ainsi que la réception de l'art africain en Allemagne. Son parcours lui avait valu d'être élu membre de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), dans la section Arts, Lettres et Cultures.

Homme de culture

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Référence incontournable des études consacrées à Sembène Ousmane, le professeur Kassé a largement contribué à la connaissance et à la diffusion de l'oeuvre de l'écrivain et cinéaste sénégalais. Son engagement en faveur de la création artistique s'est également illustré à travers sa nomination comme commissaire général de Dak'Art 2008, la huitième édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar.

Dans un communiqué, le recteur de l'UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, a rendu un vibrant hommage à celui qu'il qualifie de « figure majeure du monde universitaire et culturel sénégalais ». Il souligne que « le parcours exemplaire, l'oeuvre scientifique et intellectuelle ainsi que l'engagement au service du savoir, de la culture et du dialogue entre les peuples continueront d'inspirer les générations présentes et futures ».

Au nom de toute la communauté universitaire, le recteur a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à ses collègues, à ses anciens étudiants ainsi qu'à l'ensemble du monde universitaire, culturel et artistique.

Avec la disparition du professeur Maguèye Kassé, le Sénégal perd un intellectuel de premier plan, dont les contributions à la recherche, à l'enseignement et à la promotion de la culture continueront de faire référence bien au-delà du monde académique.