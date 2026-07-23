Afrique: Ibrahima Ba au Sporting - Rebond spectaculaire après l'échec de Strasbourg

Ibrahima Ba a finalement trouvé une porte de sortie. Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur central sénégalais de 21 ans s'apprête à rejoindre le Sporting Portugal en provenance de Famalicao, pour un montant fixé à 20 millions d'euros, assorti d'une clause de revente de 20 % en faveur de son club formateur.

Ce dénouement intervient quelques jours seulement après l'épisode rocambolesque qui avait secoué son transfert vers Strasbourg. Alors que l'accord semblait bouclé avec le RCSA pour une somme avoisinante, Ba avait vu sa signature capoter après une visite médicale controversée, officiellement motivée par un problème récurrent au genou. Son agent avait vivement contesté cette version, dénonçant une baisse de 33 % de la proposition salariale du club alsacien, intervenue selon lui après la validation initiale des tests médicaux. Le joueur était alors rentré au Portugal, tandis qu'une piste vers Benfica s'était également refermée.

C'est finalement le Sporting qui rafle la mise, en s'attachant les services d'un défenseur qu'il connaît bien pour l'avoir affronté en championnat portugais. Ba arrive avec la mission de reprendre le flambeau laissé vacant par Morten Hjulmand, capitaine emblématique du club lisboète parti cet été s'engager à l'Atlético de Madrid. Un challenge de taille pour le jeune Sénégalais, qui devra rapidement s'imposer dans une défense habituée aux sommets du football portugais et de la Ligue des champions.

Un rebond spectaculaire, donc, pour un joueur dont l'avenir semblait soudain incertain il y a quelques jours à peine.

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