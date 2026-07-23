Afrique: Le président de la CAF confirme le passage de la CAN à 28 équipes

Patrice Motsepe poursuit sa volonté de réformer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Après avoir déjà pris la décision controversée d'espacer la compétition à une édition tous les quatre ans au lieu de deux, le dirigeant sud-africain annonce un nouveau chantier majeur.

Alors que le format était déjà passé de 16 à 24 équipes en 2019, la CAN va connaître une nouvelle extension pour atteindre 28 sélections participantes. L'objectif affiché est de favoriser le développement du football sur l'ensemble du continent africain. La CAF prévoit également de mettre en place une Ligue des nations organisée par zones régionales, afin de renforcer la compétitivité entre les équipes. «Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN, on passera à 28 équipes».

Motsepe a réitéré cette annonce ce mercredi 22 juillet 2026 lors d'une conférence de presse, confirmant des propos qu'il avait déjà tenus quelques mois auparavant. Il reste maintenant à voir comment les supporters accueilleront cet élargissement du tournoi.