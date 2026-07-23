Sénégal: Le ministère mise sur l'expertise des anciens ministres pour bâtir l'école de demain

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé, ce mercredi 22 juillet 2026, à l'installation officielle du Conseil consultatif de l'Éducation. Dans la foulée, il a présidé la première réunion de travail entre cette nouvelle instance et le Comité scientifique de la Refondation curriculaire, marquant une étape importante dans le processus de réforme du système éducatif

Selon le ministère, le Conseil consultatif de l'Éducation aura pour mission d'éclairer le ministre sur les grandes orientations stratégiques du secteur à travers des avis, des recommandations et le partage d'expériences. Cette instance se veut ainsi un cadre de concertation destiné à capitaliser la mémoire institutionnelle afin d'accompagner les réformes en cours.

Les travaux de cette première séance ont notamment porté sur l'évaluation des réformes passées, l'identification des acquis à préserver, des insuffisances à corriger ainsi que des conditions nécessaires à la réussite de la refondation curriculaire. L'objectif affiché est de concevoir des programmes d'enseignement mieux adaptés aux réalités nationales, aux valeurs du pays ainsi qu'aux défis scientifiques, technologiques et sociaux contemporains.

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À travers cette initiative, le ministère affirme privilégier une démarche fondée sur la continuité de l'État, l'écoute et l'intelligence collective. Il entend s'appuyer sur les expériences accumulées au fil des décennies pour renforcer les réformes plutôt que rompre avec les acquis.

Le département souligne également que les Sénégalais expriment depuis plusieurs années une forte attente en faveur d'une transformation des programmes scolaires. Cette réforme vise ainsi à promouvoir une école capable non seulement de transmettre des connaissances, mais aussi de préparer les apprenants à comprendre leur environnement, à maîtriser les sciences et les technologies, tout en restant attachés à leur histoire, leur culture et leurs valeurs.