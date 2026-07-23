Sénégal: UCAD - Le Conseil académique fixe la rentrée universitaire au 15 octobre 2026

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a arrêté, ce mercredi 22 juillet, les principales dates du calendrier universitaire 2026-2027. Réuni sous la présidence du recteur, le Pr Alioune Badara Kandji, l'organe a également adopté plusieurs textes réglementaires destinés à renforcer la gouvernance et le fonctionnement de l'institution.

Selon le communiqué publié à l'issue de la réunion, les vacances universitaires débuteront le 31 juillet 2026, tandis que la rentrée académique 2026-2027 est fixée au 15 octobre 2026.

Le Conseil a également décidé que les inscriptions et réinscriptions s'ouvriront le 1er septembre 2026 et prendront fin au plus tard le 31 mars 2027.

Toutefois, une dérogation est prévue pour certains établissements. Afin de permettre l'achèvement d'activités pédagogiques spécifiques, ils sont autorisés à poursuivre les enseignements et les apprentissages jusqu'au 10 août 2026.

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Au-delà du calendrier universitaire, le Conseil académique a adopté plusieurs textes réglementaires portant sur la gouvernance, le fonctionnement et la vie institutionnelle de l'UCAD. Ces réformes concernent notamment l'organisation et le fonctionnement de certaines instances, le renforcement de la gouvernance de la recherche ainsi que diverses dispositions visant à consolider le cadre juridique, administratif et académique de l'université.

Le Conseil invite par ailleurs les différents établissements à prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter l'organisation des enseignements, des apprentissages et des évaluations aux décisions arrêtées, dans le respect des exigences pédagogiques, de la qualité des formations et des calendriers propres à chaque établissement.