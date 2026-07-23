Sénégal: Casamance - La boucle Nimzat-Kampila-RN4 inaugurée pour renforcer le désenclavement

Ce Mercredi 22 juillet 2026, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, accompagné de Mame Sophietou Djamil Gueye, chargée de programme de la Banque mondiale, et du Directeur général de l'AGETIP, El Hadji Malick Gaye, a procédé à l'inauguration de la boucle de Nimzat - Kampila - RN4, dans la commune de Bona, d'une longueur de 14 km, réalisée dans le cadre du Programme de développement économique de la Casamance (PDEC).À cette occasion, le ministre s'est félicité de la qualité des travaux réalisés et a salué l'impact de cette infrastructure sur la mobilité des populations et le développement local.

Ce projet d'aménagement et de désenclavement s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des infrastructures rurales au Sénégal. En reliant directement les localités de Nimzat et de Kampila à la Route Nationale 4 (RN4), cette piste joue un rôle déterminant pour la mobilité des populations locales. Elle fluidifie le transport des personnes, sécurise les déplacements et facilite l'accès aux services sociaux de base comme la santé et l'éducation.

Sur le plan économique, ce tronçon de 14 km constitue un levier majeur pour le développement agricole de la zone. Il permet aux producteurs d'acheminer plus rapidement et à moindre coût leurs récoltes vers les grands marchés régionaux, réduisant ainsi les pertes post-récolte. Géré sous la supervision des autorités étatiques, notamment à travers les programmes de pistes communautaires, cet axe routier participe activement au désenclavement de la Casamance et au renforcement de l'intégration économique locale.