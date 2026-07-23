Tunisie: UBCI - Le PNB progresse de 10,1% au premier semestre 2026

Le produit net bancaire de l'UBCI s'est établi à 193 millions de dinars (MD) au 30 juin 2026, en hausse de 10,1% sur un an. Cette évolution s'accompagne d'une progression des crédits à la clientèle de 11,6% et des dépôts de 8,5% sur la période.

Les produits d'exploitation bancaire ont progressé de 8,9% pour atteindre 305 MD, tandis que les charges d'exploitation bancaire ont augmenté de 6,9%, à 112 MD. Cet écart de rythme entre revenus et charges explique la progression du produit net bancaire et augure d'une rentabilité en amélioration continue.

Les encours nets de crédits à la clientèle ont progressé de 11,6% sur un an, soit 419 MD supplémentaires, pour atteindre 4 032 MD au 30 juin 2026.

Les dépôts de la clientèle ont atteint 4 271 MD, en hausse de 8,5% par rapport au 30 juin 2025. Les dépôts à vue ont progressé de 11,7% et les dépôts d'épargne de 9,3% sur la même période.

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Renforcement des ressources de financement

Les emprunts et ressources spéciales sont passés de 49 MD à 203 MD en un an, soit une hausse de 312,2%. Cette évolution fait suite à l'émission de deux emprunts subordonnés d'un montant total de 120 MD, ainsi qu'à la mobilisation d'un nouvel emprunt sur ressources spéciales de 34 MD, dédié au financement de l'économie durable.

Charges opératoires et fonds propres

Les charges opératoires ont augmenté de 8,6% sur la période. Les frais de personnel ont progressé de 12,7%, tandis que les charges générales d'exploitation ont enregistré une hausse limitée à 0,2%.

Les capitaux propres de l'UBCI s'établissent à 563 MD au 30 juin 2026, contre 523 MD un an plus tôt, soit une progression de 7,6%. Combinée à l'émission des emprunts subordonnés, cette évolution conforte l'assise financière de la banque et sa capacité à soutenir durablement la croissance de son activité.