Tunisie: SFBT - 380 MDT de chiffre d'affaires au premier semestre 2026

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a enregistré un chiffre d'affaires de 380 millions de dinars (MDT) sur les six premiers mois de l'année 2026.

Ce montant figure parmi les indicateurs trimestriels publiés par la société, cotée à la Bourse de Tunis, dans le cadre du suivi périodique de ses performances. Sur l'exercice 2025, le groupe avait affiché un chiffre d'affaires consolidé de 843,4 MDT, un chiffre communiqué à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Acteur de référence dans l'industrie tunisienne des boissons, la SFBT opère à travers plusieurs segments d'activité, parmi lesquels les boissons gazeuses, les eaux minérales et les produits brassicoles.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.