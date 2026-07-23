Tunisie: SFBT - 380 MDT de chiffre d'affaires au premier semestre 2026

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a enregistré un chiffre d'affaires de 380 millions de dinars (MDT) sur les six premiers mois de l'année 2026.

Ce montant figure parmi les indicateurs trimestriels publiés par la société, cotée à la Bourse de Tunis, dans le cadre du suivi périodique de ses performances. Sur l'exercice 2025, le groupe avait affiché un chiffre d'affaires consolidé de 843,4 MDT, un chiffre communiqué à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Acteur de référence dans l'industrie tunisienne des boissons, la SFBT opère à travers plusieurs segments d'activité, parmi lesquels les boissons gazeuses, les eaux minérales et les produits brassicoles.