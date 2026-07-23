Afrique: QNB - Bénéfice net de 8,7 milliards de QAR au premier semestre 2026, en hausse de 3 %

Le Groupe QNB a publié un bénéfice net de 8,7 milliards de riyals qataris (QAR) pour le premier semestre 2026, en hausse de 3 % par rapport à juin 2025, selon les résultats financiers rendus publics en juillet 2026 par l'institution financière basée au Qatar. Le total des actifs du groupe a atteint 1 438 milliards de QAR, en progression de 6 % sur la même période.

Hors impact de l'hyperinflation en Turquie, le bénéfice net s'est élevé à 11,1 milliards de QAR, en hausse de 12 % par rapport à juin 2025. Le résultat d'exploitation a progressé de 11 % pour atteindre 24,1 milliards de QAR. Le ratio coût-revenu du groupe s'est établi à 24,1 %.

Les prêts et avances ont augmenté de 8 % pour atteindre 1 042 milliards de QAR. Les dépôts de la clientèle ont progressé de 4 % pour s'établir à 973 milliards de QAR. Le bénéfice par action a atteint 0,89 QAR, en hausse de 5 %. Le total des capitaux propres attribuables aux actionnaires a augmenté de 10 % pour atteindre 130 milliards de QAR.

Le ratio des prêts non performants rapporté au total du portefeuille de prêts s'est établi à 2,5 % au 30 juin 2026. Le taux de provisionnement des créances douteuses a été maintenu à 99 %.

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Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) s'est établi à 19,8 % au 30 juin 2026. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR) se sont respectivement établis à 145 % et 109 %, des niveaux supérieurs aux exigences minimales de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Depuis la fin du mois de février 2026, la région du Conseil de coopération du Golfe a connu une situation d'instabilité ayant affecté les couloirs maritimes voisins, avec des répercussions sur les approvisionnements énergétiques et les lignes de transport maritime. Durant cette période, le Groupe QNB a maintenu son modèle d'activités et l'accès de ses clients à ses services bancaires, avec l'appui d'investissements dans ses capacités bancaires numériques.

Depuis le lancement de son programme de rachat d'actions, QNB a racheté 136,3 millions d'actions ordinaires pour un coût total de 2,3 milliards de QAR.

Le groupe a par ailleurs réalisé une émission obligataire libellée en QAR d'un montant de 1 milliard de riyals qataris, réservée aux investisseurs internationaux, présentée comme la plus importante émission de ce type effectuée par une institution financière sur les marchés de capitaux locaux.