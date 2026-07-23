Tunisie: Canicule - Une baisse progressive des températures attendue à partir de vendredi

Après plusieurs jours de chaleur extrême ayant fortement éprouvé la population et mis le réseau électrique sous pression, une amélioration progressive des conditions météorologiques est attendue à partir de vendredi 24 juillet, selon les dernières prévisions publiées mercredi par l'ingénieur en hydrométéorologie Mehrez Ghannouchi sur sa page officielle Facebook.

Selon lui, la journée du jeudi 23 juillet constituera le « dernier véritable test » avant une baisse graduelle des températures.

Les dernières simulations du modèle européen indiquent que la masse d'air chaud commencera ensuite à se retirer progressivement, permettant un retour à des conditions plus supportables durant le week-end. Pour jeudi, les vents chauds d'origine saharienne continueront de dominer sur l'ensemble du pays.

Les températures maximales devraient osciller entre 38 et 42°C dans le nord et sur les régions côtières, tandis que le centre et le sud enregistreront des valeurs comprises entre 44 et 46°C, avec des pointes localement plus élevées à l'extrême sud.

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À partir de vendredi, l'installation progressive de vents de secteur nord et nord-est favorisera une première baisse des températures dans le nord et sur le littoral, où les maximales devraient se situer entre 32 et 38°C.

En revanche, le centre et le sud resteront sous l'influence de la chaleur, avec des températures comprises entre 40 et 46°C.

L'amélioration devrait se confirmer durant le week-end des 25 et 26 juillet. La masse d'air saharienne poursuivra son recul vers le sud, entraînant une baisse plus généralisée des températures.

Les maximales devraient ainsi varier entre 30 et 36°C dans le nord et sur les côtes, et entre 38 et 42°C dans les régions du centre et du sud. Mehrez Ghannouchi souligne que cette évolution ne se traduira pas uniquement par une baisse des températures sur les cartes météorologiques.

Elle devrait également apporter une diminution sensible de la sensation de chaleur, des nuits plus agréables, un allègement de la pression sur le réseau électrique ainsi qu'une réduction du risque d'incendies par rapport aux derniers jours.

Il appelle toutefois à maintenir la vigilance, la végétation demeurant particulièrement desséchée après cette longue période de fortes chaleurs.

Selon le météorologue, la Tunisie s'apprête ainsi à tourner la page de l'un des épisodes caniculaires les plus intenses enregistrés depuis le début de l'été, même si la journée de jeudi restera marquée par des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes.