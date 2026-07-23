Tunisie: Nouveau pont de Bizerte - Les premiers éléments métalliques arriveront en décembre

Le projet du nouveau pont de Bizerte poursuit son avancée avec un taux de réalisation technique atteignant 75 % pour les premier et troisième lots, réalisés par des entreprises tunisiennes, a indiqué la directrice générale de l'Unité de réalisation du projet, Lilia Saïfaoui.

Dans une déclaration à la Radio nationale, la responsable a précisé que ces deux lots devraient être achevés au cours des prochains mois.

Concernant le deuxième lot, considéré comme la partie principale du projet et confié à des entreprises chinoises, le taux d'avancement des travaux dépasse actuellement 25 %.

Selon Lilia Saïfaoui, les travaux liés aux fondations profondes ont été finalisés, tandis que les opérations se poursuivent pour la réalisation des structures associées. La première partie des cinq éléments composant la structure métallique du pont devrait arriver sur le chantier vers la fin du mois de décembre prochain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autres éléments métalliques seront acheminés progressivement au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2027, selon le calendrier prévu.

La responsable a également rappelé l'importance stratégique de cet ouvrage, présenté comme l'un des grands projets d'infrastructure en Tunisie en raison de ses caractéristiques techniques. Le nouveau pont de Bizerte devrait jouer un rôle majeur sur les plans économique, social et territorial, en constituant la première liaison routière de contournement de la ville et en améliorant sa connexion avec son environnement régional, national et international.

Le suivi de l'état d'avancement des trois lots du projet, également connu sous l'appellation technique de "liaison permanente de Bizerte", a été au centre d'une visite de travail effectuée mercredi sur le chantier par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub.

À cette occasion, le gouverneur a affirmé que tous les moyens locaux, régionaux et centraux étaient mobilisés afin de faciliter l'intervention des entreprises tunisiennes et chinoises chargées de la réalisation du projet et de garantir les conditions nécessaires à sa réussite.