Tunisie: Festival de Carthage - La Jacksomania enflamme le public

Le show a été également marqué par la projection d'une vidéo commémorative sur l'écran géant surmontant la scène retraçant l'histoire de la fratrie. Les spectateurs ont pu découvrir des séquences de leur enfance, des images de leurs parents : Kathrine et Joseph, des interviews liées à leur époque chez Motown ainsi que de leur tournée triomphale « Unity Tour ».

De retour sur la scène de Carthage après trois ans d'absence, sur laquelle ils se sont produits en août 2022, The Jacksons continuent à drainer un large public fan de la superstar américaine de la pop music. Durant 1h15, la fratrie a revisité ses plus grands succès rendant ainsi un hommage retentissant à Michael Jackson décédé en 2009 et dont l'influence plane encore sur le groupe. Le public a encore une fois participé avec ferveur à cette célébration nostalgique mêlant funk et pop.

Entre chorégraphies millimétrées et projections d'archives familiales, les artistes ont su prouver leur capacité à perpétuer l'héritage musical monumental de leur famille. L'hommage rendu à Michael Jackson par deux de ses frères, lors de cette 60e édition du Festival de Carthage, a été marqué par plusieurs moments forts mêlant performance musicale, nostalgie et émotions. Les frères Jackson ont fait une entrée remarquée sur scène, saluée avec enthousiasme par le public nombreux et particulièrement par les jeunes du fan club tunisien de Michael Jackson.

Le groupe, accompagné de musiciens chevronnés (synthé, guitare et batterie), a enchaîné des titres emblématiques couvrant les principales époques de la carrière de la superstar qui a révolutionné la pop music tels que « I want you back », « ABC », « Can you feelit », « Blame it on the Boogie » ou encore « Enjoy yourself » sans oublier les chorégraphies dont le plus célèbre pas de danse « Moonwalk » qui ont marqué les esprits de plusieurs générations.

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Le show a été également marqué par la projection d'une vidéo commémorative sur l'écran géant surmontant la scène retraçant l'histoire de la fratrie. Les spectateurs ont pu découvrir des séquences de leur enfance, des images de leurs parents : Kathrine et Joseph, des interviews liées à leur époque chez Motown ainsi que de leur tournée triomphale « Unity Tour ».

Les chorégraphies réglées selon le style créé par Michael Jackson ont séduit l'assistance dont les jeunes qui ont essayé de reproduire les gestes célèbres de la star sur les rythmes du concert, ce qui a créé une belle communion entre la scène et les gradins. Le groupe a déployé une énergie exceptionnelle tout au long du spectacle dans le but de faire divertir le public et de garantir la pérennité des tubes mythiques qui ont fait le succès et l'immense renommée du king of pop s'attachant à porter avec justesse l'héritage de son patrimoine musical.

La performance, calibrée au millimètre près, alliée à une joie communicative s'est achevée sur les acclamations et hourras de la foule conquise, soulignant ainsi l'immortalité de la Jacksomania à travers les générations. Une soirée qui a constitué un événement exceptionnel à marquer d'une pierre blanche. A noter que la méga star Michael Jackson a donné un concert historique le 7 octobre 1996 au stade olympique d'El Menzah devant 60.000 spectateurs.