Tunisie: ST - Présaison calme - En pleine préparation

Voilà un peu plus de dix jours que le Stade Tunisien a lancé sa préparation estivale au complexe Hédi-Ennaifer sous la houlette du technicien portugais Tozé Marreco.

C'est un groupe quelque peu repensé qui s'active à monter en régime en attendant le début du premier stage bloqué des Bardolais.

Avec un effectif renforcé par des arrivées majeures, comme celle de l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef aux côtés de Mame Saliou Thioune, Malek Chouikh, Raed Derbali et Wissem Chaouali, le plateau technique peut déjà se projeter sur la seconde phase de préparation, même si le contenu des séances actuelles est axé sur le volet foncier.

En clair, le staff mené par Tozé Marreco, ses adjoints, Rui Pedro et Hugo Seco, travaille actuellement en parfaite intelligence avec les préparateurs physiques que sont Lotfi Marzouk et Slim Ben Marzouk, un tandem chargé de la remise en route des organismes, alors qu'en parallèle, le technicien en chef s'occupe plutôt de la réintégration des cadres ainsi que des nouvelles recrues.

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Coach Marreco devra forcément se pencher sur certains blancs à remplir, soit saisir les chaînons manquants au niveau des différentes lignes de jeu, et ce, après les sorties de l'axial Marouen Sahraoui, du latéral droit Iyadh Riahi, du milieu offensif Amath Ndaw et du piston Rayan Smâali ainsi que du départ de l'ailier Abderrahmene Hanchi.

Concrètement, d'amont en aval, sans parler d'une reconstitution du puzzle, il y a de la promotion dans l'air pour certains, en défense, au coeur du jeu et en attaque, alors qu'au même moment, vu leur pedigree, la plupart des recrues ne sont pas là pour faire banquette, mais bien pour postuler à une place de titulaire.

Ce faisant, dans les bois, avec les reconductions de Noureddine Farhati et de sa doublure, Atef Dkhili, le Stade est assez bien paré et équipé. Par contre, si dans l'axe, la présence de la paire Skander Sghaier-Mounir Jelassi s'imposera d'elle-même, le flanc droit devra être occupé par un joueur aussi apte que le partant Iyadh Riahi. Toujours volet arrière-garde, pas de soucis à se faire sur le côté gauche avec Aziz Saihi, taillé pour le poste depuis quelque temps déjà.

Se réinventer à l'entrejeu

Passons au coeur névralgique de l'équipe, un compartiment où plusieurs pistons sont en concurrence mais où les milieux offensifs ne sont pas nombreux. A ce titre, concernant les demi-offensifs, si le Stade dispose d'un élément prometteur, en l'occurrence, Rafaa Riahi, ce pur produit stadiste de 21 ans pourrait pleinement libérer son potentiel s'il est appuyé par des médians de qualité. Là, on parle du Burkinabé Salifou Tapsoba, de l'Ivoirien Yusuf Touré et du milieu sénégalais Boubacar Camara, des médians dont le jeu doit être ajusté par Tozé Marreco.

Pour la nouvelle édition du championnat, une compétition qui devrait débuter les 22 et 23 août prochain, le ST nourrit forcément de grandes ambitions. Et pour cause, en dépit des sorties de trois joueurs cadres, Sahraoui, Ndaw et le jeune Iyadh Riahi, la direction s'active140 à étoffer davantage son noyau de joueurs, en attendant que le coach ne resserre le groupe en dernier ressort.

Cependant, ces derniers jours, particulièrement en attaque, si le projet de jeu va se préciser avec le recrutement de Fakhreddine Ben Youssef, le plus grand défi du coach sera aussi de créer l'alchimie devant...