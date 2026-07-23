Tunisie: Scrabble francophone - Tunis, capitale du célèbre jeu de lettres du 18 au 26 juillet

La Tunisie accueille, du samedi 18 au dimanche 26 juillet 2026, les 54es Championnats du Monde de Scrabble francophone. Installée au Regency Tunis Hôtel, à Gammarth, cette édition réunit plusieurs centaines de joueurs venus de plus de 20 pays, confirmant le rôle de Tunis comme point de rencontre majeur de la francophonie, du sport cérébral et des échanges culturels.

Une compétition internationale au coeur du Grand Tunis

Organisé par la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF), en partenariat avec l'Association tunisienne de Scrabble (ASTUS), l'événement rassemble des champions confirmés, des joueurs qualifiés, des talents émergents et des passionnés de la langue française. Pendant neuf jours, Gammarth vit au rythme des parties, des finales, des rencontres entre délégations et des moments de convivialité qui font la singularité de ce rendez-vous mondial.

Des titres mondiaux, mais aussi une fête ouverte du Scrabble

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Le programme alterne épreuves officielles et épreuves Open. Les premières, réservées aux joueurs qualifiés par leur fédération nationale, attribuent les titres de champion du monde dans les principales disciplines. Les secondes, placées cette année sous le signe de Carthage, permettent à un public plus large de participer à l'événement et de découvrir une compétition de haut niveau dans un cadre tunisien fortement valorisé.

La dimension intergénérationnelle occupe également une place importante. Un séjour spécifique est consacré aux jeunes participants de moins de 18 ans, avec un encadrement adapté, des activités ludiques, des excursions et des temps de rencontre entre jeunes joueurs venus de différents horizons.

La Tunisie renoue avec une histoire mondiale du Scrabble

Cette édition marque le retour des Championnats du Monde de Scrabble francophone en Tunisie, après Djerba en 1976 et Hammamet en 1982. Plus de quarante ans plus tard, le pays retrouve ainsi une place centrale sur la scène internationale de la discipline. Pour les joueurs tunisiens, l'enjeu est aussi sportif : plusieurs figures nationales, dont Zouheir Aloulou, Abderrazack Ouarda, Samir Naouel et Chokri Ben Rhouma, tenteront de porter haut les couleurs tunisiennes face à l'élite mondiale.

Une vitrine pour la francophonie et pour la destination Tunisie

Au-delà des grilles et des lettres, ces Championnats constituent une vitrine culturelle, médiatique et touristique. Ils mettent en lumière la vitalité de la langue française en Tunisie, renforcent les liens entre délégations francophones et non francophones, et offrent au pays hôte une occasion de rayonnement auprès des médias tunisiens et internationaux.

Les temps forts à suivre

Parmi les moments attendus figurent la finale du Championnat élite classique, le mardi 21 juillet en fin de journée, la cérémonie protocolaire et le défilé des nations, le mercredi 22 juillet, ainsi que la soirée des défis mondiaux senior et junior, le jeudi 23 juillet.

La finale du championnat en paires se tiendra le samedi 25 juillet en soirée, avant la cérémonie de palmarès et de clôture prévue le dimanche 26 juillet en milieu d'après-midi.