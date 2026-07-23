Sénégal: UCAD - Vacances à partir du 31 juillet, rentrée 2026-2027 le 15 octobre (Officiel)

22 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par AUT : FD/ABB

Dakar — Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, mercredi, dans un communiqué, avoir pris plusieurs décisions relatives au calendrier académique, dont celles relatives aux vacances universitaires à compter du 31 juillet et à la rentrée universitaire 2026-2027 fixée au 15 octobre.

C'est à l'issue d'une réunion présidée par le professeur Alioune Badara Kandji, recteur de l'UCAD, que le Conseil académique a décidé que les inscriptions et réinscriptions démarrent le 1er septembre et se poursuivront jusqu'au 31 mars 2027 au plus tard, rapporte la même source.

Le Conseil académique de l'UCAD précise toutefois qu'une dérogation est accordée jusqu'au 10 août 2026 pour l'achèvement de certaines activités spécifiques.

"Au cours de cette session, le Conseil académique a également adopté plusieurs textes réglementaires relatifs à la gouvernance, au fonctionnement et à la vie institutionnelle de l'université. Ces textes portent notamment sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances, le renforcement de la gouvernance de la recherche, ainsi que sur diverses dispositions réglementaires destinées à consolider le cadre juridique, administratif et académique de l'UCAD", souligne le communiqué.

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Le Conseil a par ailleurs invité les établissements à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'adapter l'organisation des enseignements, des apprentissages et des évaluations aux décisions arrêtées dans le respect des exigences pédagogiques, de la qualité des formations et des calendriers académiques propres à chaque établissement.

Le Conseil a également adressé ses félicitations à l'ensemble des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels administratif, technique et de service (PATS), ainsi qu'aux étudiants pour l'engagement et la contribution aux efforts déployés en faveur du bon fonctionnement de l'université et de la réussite de l'année académique.

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