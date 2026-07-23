Sénégal: Un projet triennal du ministère de la Transition écologique pour certifier la transparence des données climatiques

22 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Bouré Diouf, a procédé au lancement officiel, mercredi, à Dakar, d'un projet visant à renforcer les capacités du Sénégal à se conformer aux exigences de l'accord de Paris sur le climat et à certifier la transparence des données climatiques.

Il s'agit précisément du renforcement des capacités de l'État sénégalais à se conformer au cadre de transparence renforcée. Ce dernier permet aux États de mesurer les progrès qu'ils réalisent par rapport à leurs engagements en matière d'adaptation au changement climatique et de réduction du réchauffement du climat.

Le nouveau projet du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Il bénéficie du soutien du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

C'est "une initiative majeure destinée à renforcer les capacités nationales en matière de transparence climatique", explique une note de la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts (DCCTEFV).

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Le projet servira à "améliorer les systèmes de collecte et de gestion des données climatiques et à accompagner la mise en oeuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN), conformément aux exigences de l'accord de Paris", ajoute la DCCTEFV.

Les CDN sont des plans nationaux d'action climatique élaborés par les pays en vue de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les États tentent de contribuer à l'atteinte de l'objectif mondial de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C, à l'aide des contributions déterminées au niveau national.

D'une durée d'exécution de trois ans, le nouveau projet du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique marque "un tournant décisif dans la gestion des données climatiques du pays", selon Bouré Diouf.

"Sécuriser et centraliser" les données climatiques du pays

Son principal objectif est de doter le Sénégal d"'un système national robuste de gestion, d'harmonisation et de diffusion des données climatiques", a-t-il expliqué.

"Il s'agit de surmonter les défis actuels liés à la disponibilité et à la qualité des statistiques environnementales, pour mesurer précisément les émissions de gaz à effet de serre, suivre la mise en oeuvre de la CDN du Sénégal et réaliser efficacement des investissements publics et privés", a ajouté le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

D'après lui, le nouveau projet est très important pour le Sénégal, d'autant plus que le pays est vulnérable aux évènements climatiques extrêmes susceptibles d'impacter divers secteurs, dont l'agriculture, l'élevage et la santé publique.

L'initiative de renforcement des capacités du Sénégal à se conformer aux exigences de l'accord de Paris sur le climat sera mise en oeuvre par la DCCTEFV.

Une plateforme numérique nationale sera créée par les responsables du projet pour "sécuriser et centraliser" l'ensemble des données climatiques du pays.

D'après Bouré Diouf, le soutien du FEM et du PNUE va permettre au Sénégal de certifier la transparence de ses données.

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