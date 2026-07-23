Sénégal: Le président Faye promet une réponse 'effective' aux doléances du rapport 2025 du Médiateur de la République

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé que des mesures seront prises en vue d'apporter "effectivement" des réponses aux préoccupations exprimées par les populations et consignées dans le rapport 2025 du médiateur de la République.

"L'Etat du Sénégal a pris l'exacte mesure des préoccupations recensées dans votre Rapport et exprimées par les populations rencontrées durant vos tournées régionales. Des instructions seront données pour leur prise en charge effective", a-t-il déclaré.

Bassirou Diomaye Faye s'exprimait ainsi dans son discours prononcé, mercredi, au palais présidentiel, lors de la réception du rapport annuel de la Médiature de la République.

Ces préoccupations portent notamment sur l'accès au foncier rural pour les femmes, la construction d'infrastructures routières, la mise en place de plateaux techniques de soins aux normes, le financement en faveur des PME et des PMI, entre autres.

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"Toutes nos énergies et expertises doivent être mobilisées, à l'effet de satisfaire, de manière optimale, les demandes d'accès aux services sociaux de base. Celles émanant des zones de terroir méritent une attention particulière", a insisté le chef de l'Etat, promettant qu'il veillera à ce que l'administration territoriale mobilise les moyens disponibles à cette fin.

Le médiateur de la République, le magistrat Demba Kandji a remis au président Faye un rapport contenant 26 recommandations.

Celles-ci portent notamment sur les réformes institutionnelles, les droits des citoyens, les conditions de détention ou encore la modernisation de l'administration.

"Vos préconisations relatives à l'amélioration des conditions de détention, par la suppression des modes intrusifs de fouille et les procédés de palpation ainsi que par la décongestion des établissements pénitentiaires, sont en phase avec les récentes options du gouvernement", a assuré le chef de l'Etat.

Il a également reconnu que les propositions de redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel et d'ouverture aux citoyens d'une voie d'action en contrôle de constitutionnalité des lois, méritent d'être soulignées.

Il a, par ailleurs, appelé au renforcement de l'ancrage international de la Médiature de la République, non sans relever "avec intérêt, l'usage qualitatif et régulier" de son "pouvoir de proposition de réformes, de recommandations et de suggestions".

Soulignant la place de choix qu'occupe la médiation institutionnelle parmi les procédés non contentieux de résolution des conflits, le médiateur Demba Kandji a dans le même temps mis en exergue les avancées enregistrées dans la modernisation de l'administration, impulsées notamment par la digitalisation des services publics, qui, selon lui, permettent de rapprocher encore davantage l'administration des citoyens.