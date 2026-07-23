Sénégal: Adama Bal et Ousmane Dieng, deux basketteurs de la NBA, veulent pérenniser leur camp de basket à Dakar

Les basketteurs franco-sénégalais de NBA (élite américaine), Ousmane Dieng et Adama-Alpha Bal, ont affirmé, mercredi à Dakar, vouloir faire de leur premier camp de basket au Sénégal "un moment de partage", destiné à s'inscrire dans la durée, pour transmettre leur expérience aux jeunes joueurs sénégalais.

"On verra comment se passe ce premier camp, mais l'idée est de pérenniser cela, de ne pas en faire un événement d'une seule fois et, si possible, de ramener encore plus de joueurs dans les prochaines années", a déclaré le joueur des Bucks de Milwaukee, Ousmane Dieng, en conférence de presse dans les locaux du Centre sportif de Bopp.

Prévu du 24 au 26 juillet au centre de Bopp, le camp permettra aux deux joueurs de partager leur expérience du haut niveau avec plusieurs jeunes sénégalais.

"Les objectifs, c'est construire ce lien avec les enfants, leur partager nos connaissances. C'est un moment de partage. Nous, on donne, mais ils vont nous donner aussi", a-t-il expliqué, évoquant également le lien fort qu'ils entretiennent avec le Sénégal, pays d'origine de leurs familles.

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Dieng a rappelé qu'il s'agissait de son premier séjour dans le pays, un voyage qu'il souhaitait effectuer depuis longtemps avec Adama Bal.

Ce dernier a souligné que le moment était idéal, leurs calendriers respectifs leur offrant enfin "la possibilité de concrétiser ce projet commun".

Ils disent suivre avec fierté les performances du sport sénégalais et souhaitent contribuer au développement du basketball local à travers ce camp.

Les deux basketteurs ont rappelé que les règlements de la Fédération internationale de basketball (FIBA), liés notamment à leur parcours dans les équipes de France de jeunes et à leur formation à l'INSEP France, rendent aujourd'hui très difficile l'éventuelle sélection avec les Lions.

"Cela ne nous empêche pas de suivre l'évolution du basketball sénégalais, de vouloir le meilleur pour le Sénégal et d'être fiers de nos origines", a assuré le jeune meneur des Grizzlies de Memphis, Adama-Alpha Bal, précisant que cette situation ne relevait pas d'un manque de volonté de leur part.

S'adressant enfin aux jeunes Sénégalais, Bal a insisté sur l'importance de croire en ses rêves.

"Tout le monde peut y arriver, tant qu'on y croit et qu'on met les moyens", a-t-il lancé en mettant la résilience comme principal moteur de la réussite.

"On a connu des hauts et des bas, mais notre force a été de ne jamais abandonner. Le travail, la résilience et le fait de chérir chaque accomplissement nous ont permis d'atteindre la NBA", a-t-il déclaré, invitant les jeunes à persévérer malgré les difficultés.