Sénégal: Ziguinchor - Djirèye Clotilde Coly promet d'accélérer l'installation du Conseil consultatif des jeunes

Nyassia (Ziguinchor) — La ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé, mercredi à Nyassia (Ziguinchor, sud), avoir instruit ses services pour accélérer l'installation officielle des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS), une instance chargée de renforcer la participation des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques.

Djirèye Clotilde Coly s'exprimait lors de la visite du bootcamp régional "Jeunesse & Climat", une formation intensive et immersive de courte durée, organisé autour du thème "Comprendre le climat, construire la résilience", en présence de 68 jeunes leaders issus des 30 collectivités territoriales de la région.

Elle a salué l'engagement des jeunes face au défi climatique, rappelant que la Casamance est déjà confrontée à la salinisation des terres, la dégradation des mangroves, l'érosion côtière, ainsi qu'aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs.

Selon la ministre, le changement climatique constitue un enjeu de développement, d'emploi, de sécurité alimentaire et de cohésion sociale, appelant les jeunes à transformer les connaissances acquises durant le bootcamp en initiatives concrètes au sein de leurs communautés.

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Elle a également félicité le Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR), les membres du Projet de développement économique de la Casamance (PDEC), la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports et les partenaires pour leur contribution à la formation des jeunes leaders.

Prenant la parole au nom des 68 participants, le président régional du Conseil consultatif de la jeunesse de Ziguinchor, Babacar Diatta, a salué la visite de la ministre, estimant qu'elle conforte la dynamique de renforcement des capacités des jeunes en leadership, gouvernance, engagement citoyen et résilience climatique.

Il a remercié le GRDR pour le financement de l'activité, la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement, ainsi que le président sortant Talibé Diallo pour son rôle dans l'organisation du bootcamp.

M. Diatta a aussi magnifié la création du CCJS, qu'il considère comme un cadre favorisant une représentation paritaire et une meilleure participation des jeunes aux instances de décision.

Il a toutefois plaidé pour un accompagnement plus soutenu des conseillers consultatifs, évoquant les contraintes de mobilité et de fonctionnement auxquelles ils font face dans une région qu'il qualifie de "particulière".

Rappelant que leur engagement est fondé sur le volontariat, il a demandé au ministère d'appuyer les élus dans leur déplacement, leurs activités d'animation et leur mission de représentation aux niveaux communal, départemental et régional.

Il a également souhaité l'organisation de la prochaine Semaine nationale de la jeunesse à Ziguinchor et annoncé la transmission d'un cahier de doléances à la ministre afin de renforcer la collaboration entre son département et les jeunes conseillers consultatifs.