Sénégal: Ziguinchor - Du matériel offert à un centre de protection des femmes et des enfants victimes de violences

Ziguinchor — Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a remis, mercredi, des équipements au centre Kulimaro de Ziguinchor, un espace intégré d'hébergement, de protection et de prise en charge sanitaire des femmes, a constaté l'APS.

Cette donation, réalisée dans le cadre du Projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV) et financée par la coopération italienne, vise à renforcer l'accompagnement des jeunes femmes et des enfants victimes de violences en Casamance.

Le représentant régional adjoint du HCDH pour l'Afrique de l'Ouest, Benjamin Moreau, a indiqué que ce don, composé notamment de fauteuils roulants, d'ordinateurs, de matelas, de ventilateurs et de kits d'activités artistiques, participe à la mission de l'institution visant à assurer une protection effective des enfants et à accompagner la réhabilitation sociale, psychologique et économique des victimes de violences.

Selon lui, cette assistance permettra également de favoriser l'accès à leurs droits économiques et sociaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La coordonnatrice régionale du PAPEV, Ndèye Bineta Kébé, a expliqué que cette deuxième phase du projet cible les jeunes filles et les mineures victimes de violences, de mariage forcé ou de violences conjugales.

Elle a précisé que l'objectif est de leur offrir un cadre d'accueil propice à leur prise en charge médicale et psychologique, tout en les préparant à leur réinsertion à travers des formations, notamment dans la transformation de produits locaux.

La vice-présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Léonie Gomis, a salué l'appui apporté au centre, estimant que les équipements reçus répondent à des besoins concrets, notamment pour les évacuations médicales, l'amélioration des conditions d'hébergement et les activités de soutien psychosocial destinées aux pensionnaires.

Elle a en outre rappelé que le centre Kulimaro assure une prise en charge holistique des jeunes filles avant leur réinsertion dans leurs familles ou leurs communautés, ajoutant que cette dotation contribuera à améliorer leur bien-être et à renforcer les capacités d'accueil de la structure.