Ouganda: À Sédhiou, Moussa Bala Fofana inaugure la boucle Nimzat-Kampala-RN4, visite des infrastructures socio-économiques

22 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a procédé, mercredi, dans la commune de Bona, département de Bounkiling (sud) à l'inauguration de la boucle Nimzat-Kampala-RN4 (14km), réalisée grâce au Programme de développement économique de la Casamance (PDEC), a constaté l'APS.

Accompagné de Mame Sophiétou Djamil Gueye de la Banque mondiale, du directeur général de l'AGETIP, El Hadji Malick Gaye, et des autorités administratives de la région, le ministre a également visité le forage de Bona et le marché d'Inor, des infrastructures socio-économiques réalisées grâce au Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Sous un temps pluvieux, les populations locales ont réservé un accueil chaleureux à la délégation ministérielle. Sur le terrain, Moussa Bala Fofana a pu échanger directement avec les habitants autour de ces réalisations et de leur impact sur les conditions de vie.

La boucle Nimzat-Kampala-RN4 longue de 14 km, jugée stratégique, vise à améliorer significativement la mobilité en milieu rural, particulièrement en période d'hivernage.

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Pour le ministre, "cette infrastructure va au-delà d'un simple désenclavement en facilitant l'accès aux zones de production agricole, aux marchés et aux structures de santé, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale et à renforcer la sécurité des populations".

Moussa Bala Fofana a magnifié le forage de Bona, conçu avec un système hydraulique innovant basé sur une technologie solaire hybride pour permettre une alimentation en eau potable de plusieurs villages de cette collectivité territoriale.

Il a salué l'impact qu'a cet équipement sur l'amélioration de l'accès à l'eau, tout en plaidant pour un accompagnement des collectivités territoriales dans la gestion technique et la maintenance durable de ces infrastructures.

Au marché d'Inor, un espace important pour les échanges commerciaux, il s'est réjoui de l'installation de cette infrastructure marchande, "un levier essentiel pour la création de richesse et l'autonomisation des communautés rurales".

Moussa Bala Fofana a indiqué que le Programme de développement économique de la Casamance (PDEC), mis en oeuvre sur une période de deux ans, bénéficie d'une nouvelle enveloppe de 20 milliards de francs CFA destinée à financer d'autres projets structurants.

Il a en outre évoqué l'importance d'un développement inclusif reposant sur l'implication de chaque citoyen, à travers un meilleur accès à l'eau, à l'électricité, à la mobilité, à la formation et au financement. "Le développement du Sénégal, ne se fera pas uniquement par les institutions, mais par chaque Sénégalais capable d'innover et de produire ", a-t-il soutenu, tout en exprimant toute sa satisfaction des avancées constatées dans la zone.

Il a assuré que les efforts entrepris par l'Etat vont se poursuivre afin de relever les défis persistants dans les domaines de l'accès à l'eau et à l'électricité. "L'État est engagé à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales", a-t-il conclu.

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