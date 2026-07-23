Sénégal: JOJ Dakar 2026 - AGL, sponsor officiel de l'évènement, annonce le Comité d'organisation

22 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'opérateur logistique, Africa Global Logistics (AGL) est le sponsor officiel des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, annonce le Comité d'organisation de cet évènement sportif mondial prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Nous sommes fiers d'accueillir AGL (Africa Global Logistics) comme sponsor officiel des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 !", écrit le Comité d'organisation de l'évènement sur ses plateformes.

Selon le COJOJ, le groupe AGL, "leader de la logistique sur le continent", mettra son savoir-faire au service de l'organisation du premier événement olympique en Afrique.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, vont réunir 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des olympiades de la jeunesse.

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