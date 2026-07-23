Congo-Kinshasa: Le SYLIMED suspend la grève des médecins et décrète une trêve de deux semaines

23 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Syndicat libre des médecins (SYLIMED) a annoncé, mercredi 22 juillet, la suspension de son mot d'ordre de grève et l'instauration d'une trêve de deux semaines.

Cette décision fait suite aux vérifications faites par la délégation syndicale auprès de la direction de paie du ministère du Budget, attestant d'avancées concrètes sur plusieurs revendications phares.

S'exprimant devant la presse, le secrétaire général du SYLIMED, le Dr André Kasongo, a invité les professionnels de santé à constater par eux-mêmes l'effectivité des régularisations salariales :

« Chaque médecin peut aller à la direction de paie, demander sa fiche individuelle et voir son revenu du mois de juillet. Il se dégage clairement que l'intégration est effective pour chacun de nous et que la paie a été harmonisée », a-t-il déclaré.

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Alignement et montées en grade : les garanties données par l'État

Outre l'harmonisation de la paie, le syndicat fait état de progrès significatifs sur d'autres points litigieux : Le ministre de la Santé a signé le document technique formalisant le financement de l'alignement sur fonds propres du ministère.

L'enveloppe budgétaire est disponible. Le dossier attend la transmission de la liste officielle par le Secrétariat général à la Santé pour finaliser le traitement au cours du mois de juillet.

« Vu l'effectivité de l'intégration prouvée et l'alignement en cours d'exécution, nous proposons une trêve de deux semaines afin de permettre la réalisation effective des engagements du gouvernement », a précisé le Dr André Kasongo.

Les revendications restent sous surveillance

Malgré cette détente, le SYLIMED rappelle que les attentes du corps médical demeurent élevées : paiement intégral des arriérés, mécanisation des milliers de médecins non payés et amélioration globale des conditions de travail dans les structures publiques.

Si les promesses gouvernementales ne sont pas pleinement matérialisées à l'issue de ces 14 jours, le syndicat n'exclut pas une reprise du mouvement de débrayage.

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