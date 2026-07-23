Afrique: Grand séminaire sur la décentralisation

23 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le prochain temps fort de la coopération décentralisée entre le Togo et la France est désormais fixé. Un grand séminaire franco-togolais se tiendra à Paris en janvier 2027, à l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Le prochain temps fort de la coopération décentralisée entre le Togo et la France est désormais fixé.

Un grand séminaire franco-togolais se tiendra à Paris en janvier 2027, à l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

L'annonce a été faite par Frédéric Cholé, délégué pour les collectivités territoriales et la société civile au MEAE.

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Ce rendez-vous réunira élus, collectivités territoriales et principaux acteurs de la coopération des deux pays, pour consolider les partenariats existants et encourager de nouveaux projets au service du développement des territoires.

« Le Togo est un partenaire majeur de la coopération décentralisée française », a souligné Frédéric Cholé, rappelant que le pays figure parmi les principaux bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) portée par les collectivités territoriales françaises, au quatrième rang.

Le séminaire de Paris servira également de cadre au lancement des discussions sur la création d'un Groupe Pays Togo au sein de Cités Unies France (CUF), une initiative soutenue par le MEAE, destinée à mieux coordonner les collectivités françaises engagées au Togo et à faciliter le développement de nouveaux partenariats.

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