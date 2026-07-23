Congo-Kinshasa: Une nouvelle attaque présumée des ADF fait au moins 16 morts à Mambasa

Au moins seize personnes ont été tuées mercredi 22 juillet 2026 lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans les villages de Mandeite et Ndiapanda, dans le territoire de Mambasa, à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia. De nombreux habitants ont fui la zone tandis que les activités socio-économiques sont à l'arrêt.

Selon des sources locales, ce bilan demeure provisoire, les opérations de fouille ayant été suspendues en raison de la présence des assaillants dans la zone.

Carnage à Mandeite

Des mouvements suspects d'hommes armés étaient signalés dans cette partie du territoire de Mambasa depuis le début de la semaine. Mercredi, vers 13 heures, des combattants présumés des ADF ont attaqué le village de Mandeite, près de Ndiapanda Bella.

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D'après plusieurs sources concordantes, au moins seize personnes ont été tuées lors de cette incursion. Les corps des victimes se trouveraient encore sur les lieux.

Les mêmes sources précisent qu'il est actuellement difficile d'accéder à la zone, les assaillants étant toujours signalés dans les environs.

Déplacements de population et activités paralysées

Cette nouvelle attaque a provoqué le déplacement de nombreux habitants vers des localités voisines ainsi que vers la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées dans les villages touchés, à la suite de l'insécurité persistante.

Appel au renforcement de la présence militaire

Les acteurs de la société civile attribuent la recrudescence de ces attaques au faible effectif des FARDC dans cette partie du territoire de Mambasa.

Ils appellent le Gouvernement à renforcer la présence militaire afin d'assurer une meilleure protection des populations civiles et de poursuivre les opérations contre les rebelles.

Déploiement de la MONUSCO

De son côté, la Force d'intervention rapide de la MONUSCO, basée à Sayo, à une dizaine de kilomètres de Beni, s'est déployée mercredi soir dans la zone.

Cette intervention vise à appuyer les patrouilles de sécurisation et à assurer la protection des populations civiles.