Burkina Faso: Au pays - Ibrahim Traoré et Oumarou Yabré toujours 'frères'

Le Commandant Oumarou Yabré, patron des services de renseignements et président du Conseil national de sécurité de l'État est-il toujours l'ami du Capitaine Ibrahim Traoré ? Loin de faire taire les rumeurs, la réaction du chef de la junte burkinabé renforce les suspicions de divorce entre les deux hommes, l'un, Dioula et l'autre, Bissa. Le second est perçu - à tort ou à raison - comme le dernier verrou à sauter qui quiconque veut faire tomber le pouvoir de Ouagadougou.

« Selon une source sécuritaire citée par l'AFP, le commandant ne se rend pas non plus à son bureau de l'Agence nationale de renseignement et la garde chargée d'assurer la sécurité à son domicile a été fortement réduite. Plusieurs personnalités proches et soutiens du commandant Yabré ont également été relevés de leurs fonctions », peut-on lire sur Radio France internationale (Rfi).

Les analyse foisonnent sur la toile

Sur les réseaux sociaux, les réactions se divisent entre ceux qui voient dans ces absences le signe d'un refroidissement entre les deux hommes et ceux qui dénoncent une campagne de désinformation.

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Sur TikTok, plusieurs publications alimentent directement la thèse d'un malaise. GÉNÉRAL MOUK a publié une vidéo titrée « Traoré vs Yabré bataille au sommet », présentée comme une « confrontation » entre les deux principales figures de la junte. Le résumé visible de la publication insiste sur un face-à-face et sur un ton dramatique, avec l'usage d'effets vocaux et d'un symbole d'alerte lié au Burkina Faso.

Dans le même registre, Oustaz Kabré Officiels'adresse à « capitaine Ibrahim Traoré et au commandant Yabré » dans une vidéo dont la description affirme : « Un est pris et un est dehors ! On vous croit, et on vous suit, on a confiance en vous ». La formule laisse entendre une situation anormale autour de l'un des deux hommes, tout en maintenant un message de soutien au régime.

À l'inverse, d'autres comptes défendent l'idée d'un tandem encore soudé. Sur TikTok, Mahamoudou Ouedraogo publie un « Hommage au Capitaine Ibrahim TRAORÉ et au Commandant Oumarou YABRE », saluant leur « noble et digne combat » et concluant : « La Patrie ou la Mort, nous vaincrons ! ». Cette réaction présente les deux hommes comme appartenant au même front patriotique et souligne le caractère indéfectible de leur engagement pour la Nation.

Moore Commentaires, un autre soutien à l'unité, publie une vidéo mentionnant « le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et le Commandant Yabré, le Chef du service de renseignement du Burkina Faso », accompagnée du message « longue vie à vous ». Le ton est clairement celui d'un soutien conjoint aux deux responsables.

Au-delà de TikTok, des sites proches d'une lecture souverainiste contestent aussi la thèse d'une rupture. Étoile du Continent parle d'une « manipulation grossière » et d'une « guerre informationnelle » visant à fragiliser l'unité burkinabè, tandis que Ouest Actu évoque une « alliance sacrée » entre Ibrahim Traoré et Oumarou Yabré face aux « manoeuvres de division ».