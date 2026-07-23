Maroc: L'AMPR dévoile son nouveau bureau exécutif ainsi que sa feuille de route

L'Association Marocaine de la Presse Régionale (AMPR) a tenu, récemment, sa première réunion organisationnelle à Sidi Bouzid (El Jadida), à la suite de son assemblée générale ordinaire du 24 juin 2026 à Rabat, qui avait porté à sa présidence le journaliste Morchid Derraji, succédant à Driss El Ouali.

Dans son allocution, Ahmed El Habib Belmahdi, président fondateur de l'Association, est revenu sur les principales étapes qui ont jalonné la création et le développement de l'AMPR.

Il a rappelé le rôle historique de l'Association dans la défense des droits des éditeurs et des journalistes de la presse régionale, ainsi que son engagement constant en faveur de la consolidation du paysage médiatique national.

Prenant la parole à son tour, Driss El Ouali, a présenté un bilan de l'action menée depuis la création de l'Association en 1998. Il a mis en lumière les efforts déployés pour renforcer les entreprises de presse régionales, améliorer les mécanismes de soutien public, développer la formation professionnelle, accompagner la régionalisation avancée et défendre la liberté de la presse.

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Il a également rappelé que cette dynamique avait permis à l'Association d'être représentée au sein du Conseil National de la Presse grâce à l'élection du regretté Mohamed El Hajjam, directeur du journal Milafate Tadla, ainsi que de Abdelhak Bekhat, directeur du journal de Tanger.

Pour sa part, le nouveau président, Morchid Derraji, a présenté les grandes orientations du mandat 2026-2029, articulées autour de trois priorités majeures :

renforcer le plaidoyer en faveur d'une presse régionale forte, crédible et pleinement associée à l'élaboration des politiques publiques ;

promouvoir une répartition équitable des budgets de communication institutionnelle et de la publicité publique, considérée comme un levier essentiel de la pérennité économique des médias régionaux ;

mobiliser des ressources financières durables afin de soutenir les entreprises de presse régionales et garantir un accès équitable aux mécanismes de soutien pour l'ensemble des plateformes remplissant les conditions légales.

Les membres du Bureau Exécutif ont ensuite examiné le programme général de l'Association. Les échanges ont abouti à plusieurs décisions stratégiques, notamment :

la réalisation d'une étude approfondie sur un nouveau modèle économique adapté à la presse régionale ;

l'organisation de visites de terrain dans les différentes régions du Royaume afin d'évaluer les réalités du secteur ;

la tenue de rencontres scientifiques et professionnelles consacrées aux problématiques spécifiques de la presse régionale ;

la mise en place de mécanismes innovants destinés à accompagner les mutations du paysage médiatique et à faire de la presse régionale un véritable levier de développement territorial et de démocratie locale.

Le Bureau Exécutif a également adopté le budget prévisionnel de l'Association, fondé sur une gestion rigoureuse des ressources et la priorité accordée aux projets structurants.