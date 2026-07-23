Afrique de l'Ouest: BCEAO, Autorité macroprudentielle - La révolution statutaire

Lors de sa session ordinaire du 3 avril 2025, le Conseil des Ministres de l'UMOA a approuvé une décision qui passe presque inaperçue dans le flot des textes communautaires. La BCEAO est désignée « en qualité d'Autorité macroprudentielle de l'UMOA ». Le rapport annuel 2025 consacre trois lignes à cette décision. Trois lignes qui, lues attentivement, redessinent l'architecture de supervision financière de l'Union.

Jusqu'ici, la BCEAO assurait la stabilité des prix (politique monétaire), supervisait les banques (via la Commission Bancaire de l'UMOA), et veillait à la liquidité du système. Elle n'avait pas de mandat explicite pour surveiller les risques systémiques qui émergent entre les institutions financières (les interconnexions, les bulles sectorielles, les chocs de contagion).

Pour la première fois, la BCEAO obtient un pouvoir officiel de regard systémique sur l'ensemble du système financier de l'Union, au-delà des seuls établissements bancaires.

Macroprudentiel : qu'est-ce que cela change concrètement ?

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Avant avril 2025, si trois grandes banques de l'UEMOA prêtaient massivement au même secteur (immobilier, par exemple), la Commission Bancaire pouvait constater que chacune respectait individuellement ses ratios. Mais personne n'avait le mandat de mesurer le risque systémique que représentait cette concentration sectorielle pour l'ensemble de l'Union. Personne ne voyait le bois. Seuls les arbres étaient inspectés.

Ce mandat est désormais est dévolu à la BCEAO dont le nouveau rôle est défini dans le rapport en des termes qui méritent d'être décortiqués : « À ce titre, il lui revient dorénavant de définir et de mettre en oeuvre le cadre de surveillance macroprudentielle de l'Union. »

Les leçons de la crise

Le rapport 2025 ne dit pas explicitement pourquoi cette désignation intervient en 2025, mais le contexte économique de l'année éclaire la décision.

L'endettement public des États membres atteint 38,4 % du PIB, avec une hausse de 8 % du stock en un an. La concentration du crédit par secteur d'activité atteint des niveaux qui inquiètent. Les interconnexions se multiplient : avec PI-SPI, soixante-quatorze institutions partagent désormais une infrastructure unique, qui constitue autant une opportunité d'efficacité qu'un canal de contagion. Ajoutez à cela les tensions géopolitiques, la fragmentation commerciale, le changement climatique.

La BCEAO assure qu'elle a poursuivi en 2025 ses actions de « renforcement de la stabilité financière », avec des « ratios de solvabilité supérieurs aux exigences réglementaires ». Mais le rapport ajoute, dans un encadré consacré à l'analyse de la stabilité financière, que des risques émergents ont été identifiés.

La désignation macroprudentielle est la réponse institutionnelle à ces risques.

La BCEAO peut-elle tout surveiller ?

Elle est désormais Autorité macroprudentielle, mais son mandat de supervision reste fragmenté.

Dans le contexte actuel, l'architecture actuelle, la BCEAO circonscrit son action à la politique monétaire et à la supervision bancaire. Elle n'exerce pas de supervision directe sur les établissements de monnaie électronique, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, les marchés financiers. L'AMF-UMOA régule ces derniers, sans lien formel avec la macroprudence de la BCEAO. La Commission Bancaire reste cantonnée à la microprudence bancaire, sans vision systémique. La BCSF-UMOA, chargée du suivi des FinTech, a un rôle consultatif, pas réglementaire.

C'est là que se noue le paradoxe : la BCEAO peut désormais déclarer qu'un risque systémique menace l'Union. Mais elle n'a pas les outils réglementaires pour agir sur les acteurs non bancaires qui peuvent en être à l'origine.

En prenant un exemple, imaginons une bulle sur le marché des cryptomonnaies dans l'UEMOA, alimentée par des établissements de monnaie électronique (EME) et des plateformes FinTech, la BCEAO macroprudentielle peut l'identifier. Mais elle ne peut pas directement la réguler. Cette compétence relève des autorités nationales ou de structures dédiées qui n'ont pas de pouvoir contraignant.

Le paradoxe ouest-africain

En comparaison avec les architectures européennes ou américaines, il apparaît que l'UMOA a fait le choix inverse de la fragmentation européenne : centraliser les mandats dans une seule institution. C'est efficient sur le papier. C'est aussi un risque : concentration du pouvoir, conflits d'objectifs (stabilité des prix vs stabilité financière), et surcharge institutionnelle.

La BCEAO concentre plus de pouvoirs que la Fed ou la BCE, mais dispose de moins d'instruments pour surveiller les acteurs non bancaires (EME, FinTech, assurances).

De plus, le rapport 2025 ne mentionne aucun mécanisme de gouvernance de cette nouvelle fonction macroprudentielle. Pas de comité consultatif indépendant, pas de publication obligatoire de rapports de stabilité financière, pas de cadre de reddition de comptes spécifique.

Le signal caché : préparation à l'ECO ?

Le rapport 2025 place la désignation macroprudentielle dans un chapitre plus large : la préparation de la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO.

Une union monétaire élargie (de 8 à 15 pays potentiellement) multiplierait les canaux de contagion financière. La crise de la dette souveraine dans un pays membre peut se propager via les banques transfrontalières, les marchés obligataires régionaux, les flux de capitaux. Sans une autorité macroprudentielle capable de surveiller l'ensemble du système, l'union monétaire serait fragile.

En désignant la BCEAO dès 2025, l'UMOA anticipe cette problématique. Elle teste les outils macroprudentiels dans un périmètre restreint (8 pays) avant un éventuel élargissement. La BCEAO participe par ailleurs à la « finalisation des projets d'Accord d'union monétaire de la CEDEAO et de Statuts de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest (BCAO) ». La macroprudence y aura sa place.

Les défis non résolus

Le rapport 2025 laisse apparaître trois défis majeurs dont le premier est lié aux données.

Une surveillance macroprudentielle exige des données en temps réel sur l'ensemble du système financier (pas seulement les banques). Or, comme le note le rapport, la BCEAO développe une « stratégie Big Data » dans le cadre de son projet d'Intelligence Artificielle. La macroprudence et l'IA étant liées, sans données, pas de détection précoce des risques.

Par ailleurs, il se pose le défi d'un catalogue d'instruments disponibles que le rapport ne précise pas : quels outils la BCEAO peut-elle activer ? Des contre-cycliques (augmenter les réserves obligatoires en période de crédit excessif) ? Des limites de prêt sectorielles ? Des stress tests systémiques ? ; enfin, le défi de la coordination avec les États.

La macroprudence touche aux politiques budgétaires (dette souveraine), aux politiques sectorielles (immobilier, agriculture), aux régulations nationales. Comment la BCEAO, institution communautaire, imposera-t-elle ses analyses aux États membres souverains ? Le rapport évoque la « concertation régionale » mais pas de mécanisme contraignant.

Une banque centrale en transformation

La désignation macroprudentielle n'est pas une décision isolée. Elle s'inscrit dans une métamorphose institutionnelle de la BCEAO que le rapport 2025 documente : le développement de PI-SPI, la stratégie d'intelligence artificielle, la révision du taux d'usure, l'élargissement de la supervision.

La BCEAO ne se contente plus de gérer la monnaie. Elle construit l'infrastructure financière, réglementaire et de surveillance de l'Union. La macroprudence en est la dernière couche (celle qui permet de voir le système dans son ensemble).

En résumé, le rapport annuel 2025 présente la désignation macroprudentielle comme une avancée technique. Elle est en réalité une décision politique majeure qui redistribue les cartes de la supervision financière dans l'UEMOA. En conférant à la BCEAO un regard systémique sur l'ensemble des risques financiers de l'Union, le Conseil des Ministres fait un pari : celui qu'une banque centrale unique, aux mandats cumulés, peut prévenir les crises mieux qu'une architecture fragmentée.

Le pari est audacieux. Il fait de la BCEAO l'une des banques centrales les plus centralisées du monde en termes de prérogatives. Mais il pose une question que le rapport 2025 n'aborde pas : une institution aussi puissante, dans une zone aussi diverse (8 pays, 150 millions d'habitants, des niveaux de développement inégaux), ne court-elle pas le risque de voir plus loin qu'elle ne peut agir ?