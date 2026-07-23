Sénégal: Retour sur investissements - 19 milliards de FCFA de dividende brut à percevoir par les actionnaires de NSIA Banque Côte d'Ivoire le 4 août 2026

NSIA Banque Côte d'Ivoire mettra en paiement le 4 août 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende annuel brut de 19 milliards de FCFA, selon la Direction Générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire ivoirien depuis le 24 octobre 2017.

Avec les 24 734 572 actions qui composent le capital de l'entreprise, cela correspond à un dividende brut par action de 768,16 FCFA.

A ce dividende brut, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 675,98 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 691,34 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, le titre NSIA Banque Côte d'Ivoire cotera ex-dividende le lundi 3 août 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions de cette société, et par conséquent bénéficier du dividende 2025, ont jusqu'au vendredi 31 juillet 2026 pour le faire. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

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Au 31 décembre 2025, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 40,712 milliards de FCFA contre 38,112 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 6,82%.

Le total bilan s'est établi à 3 073 milliards de FCFA contre 2 514 milliards FCFA en 2024, soit un accroissement de 558 milliards.

Le produit net bancaire (PNB) avait enregistré une augmentation de 15,44%, avec une réalisation de 112,928milliards FCFA contre 97,819 milliards FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, NSIA Banque Côte d'Ivoire a dégagé un résultat brut d'exploitation en hausse de 30,15%, passant de 39,400 milliards FCFA en 2024 à 51,281 milliards FCFA.

Quant au résultat d'exploitation, il s'est accru de 7,09%, s'établissant à 42,771 milliards FCFA contre 39,937 milliards FCFA en 2024.