Algérie: L'international algérien Aïssa Mandi dit adieu aux Verts

Après Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, 34 ans, joueur le plus capé des Fennecs avec 123 sélections, met un terme à sa carrière internationale. Il a terminé son aventure avec les Verts lors du dernier Mondial, soldé par une défaite face à la Suisse en seizièmes de finale.

« Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. Jamais ce 10 novembre 2013, je n'aurais imaginé porter ce maillot autant de fois », a commenté Aïssa Mandi dans une vidéo sur le réseau social X.

« Nous avons traversé des moments inoubliables, comme cette deuxième étoile qui marque à jamais l'histoire de notre pays », dit Aïssa Mandi à propos de la CAN 2019 remportée face au Sénégal en Égypte.

Une carrière guidée par la sélection

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« J'espère avoir pu transmettre à la nouvelle génération ce que représente l'équipe nationale d'Algérie. J'aime tellement cette sélection. Toute ma carrière a été guidée par elle. J'ai fait beaucoup de sacrifices, mais je ne regrette rien », indique le joueur qui portera les couleurs de Levante lors de la prochaine saison . « Plus que le joueur, j'ai toujours voulu être un homme dont le comportement est à la hauteur de ce maillot. Merci également à tous les présidents, entraîneurs, membres de différents staffs et par-dessus tout, à tous mes frères de l'équipe. Je suis simplement Aïssa Mandi, un petit garçon qui a réalisé son rêve de représenter l'Algérie », ajoute-t-il.

Aïssa Mandi a commencé sa carrière internationale sous les ordres de Vahid Halilhodžić. Il a participé à deux Coupes du monde (2014 et 2026) et six Coupes d'Afrique des nations (2015, 2017, 2019, 2021, 2023 et 2025). Défenseur polyvalent né en France et formé au Stade Reims, Mandi a inscrit 8 buts en sélection.