Cameroun: Le parti présidentiel veut mettre de l'ordre dans ses candidatures pour les prochaines élections

Au Cameroun, une rencontre a des allures de rappel de troupes : le parti au pouvoir (RDPC) a réuni le 22 juillet à Yaoundé son état-major pour préparer les élections locales prévues début-2027. Tous étaient présents, du président du Sénat au Premier ministre, ainsi que son prédécesseur, en passant par les membres du gouvernement et des responsables locaux du RDPC. Pour le secrétaire général de son comité central, l'environnement général ne plaide pas toujours en faveur de leur formation.

C'est un rassemblement stratégique à quelques semaines des élections législatives et municipales au Cameroun. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Jean Nkueté, a salué le travail accompli depuis dix ans par les membres de la délégation permanente du comité central. Mais il a aussi mis en garde contre les rivalités internes.

« Nous ne pouvons pas aborder les élections législatives et municipales avec assurance et quiétude si l'apaisement n'est pas renforcé dans nos rangs, si les questions relatives aux candidatures et au profil des candidats ne sont pas courageusement et clairement explicitées et diffusées pour éviter des chocs de candidature », prévient-il.

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En cas de conflit de candidatures, le secrétaire national à la communication du RDPC, Jacques Fame Ndongo, a appelé à plus de dialogue : « Ce sera le rôle de ceux qui vont aller sur le terrain durant les prochains mois. Il appartient à chaque chef de délégation au niveau de la région, du département, à chaque président de section, de convaincre et d'aplanir les petits différends qui ne peuvent pas ne pas exister. »

Investiture ou primaires ?

Rien n'a filtré sur le mode de désignation des candidatures. Investiture ou primaires ? « Pour le moment rien n'est spécifié, c'est le président national du parti qui investit », précise une source du comité central du RDPC.

Sous anonymat, quelques militants disent espérer que les chefs de délégation du parti vont associer davantage les jeunes ainsi que les femmes.