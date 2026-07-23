Sénégal: Jeux olympiques de la Jeunesse - Dernière ligne droite avant Dakar 2026

Plus que 100 jours avant le coup d'envoi des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026, le premier événement olympique organisé en Afrique, pour 2 700 athlètes âgés de 17 ans maximum. L'organisation entame sa dernière ligne droite, entre chantiers sur les infrastructures (presque) tous terminés et révélations progressives des traditionnels marqueurs des Jeux.

Impossible d'ignorer son nom et sa voix à partir du 31 octobre prochain. Ceux et celles qui ne connaissent pas encore Mamy Mbaye l'entendront partout avec Teranga, choisie pour être la chanson officielle des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), qui passent ce 23 juillet le cap des 100 jours précédant la cérémonie d'ouverture. Une étape symbolique qui donne toujours l'occasion de faire un point sur les ambitieux chantiers de construction et de rénovation des infrastructures, réparties sur les trois villes de ces JOJ : Dakar, Diamniadio et Saly.

Encore du travail au village olympique

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Quatre sites olympiques sur 12 ont été construits ou largement rénovés, et dans la capitale, le résultat semble saisissant. « Je suis très impressionné par le complexe de la Tour de l'OEuf et le stade Iba Mar Diop, raconte Christophe Dubi, le directeur exécutif des Jeux olympiques au CIO, passé par Dakar début juillet. « D'avoir pu préserver des sites sportifs en plein centre-ville alors qu'on aurait pu faire des hôtels de luxe ou des appartements, c'est un héritage énorme pour la ville de Dakar et pour le sport, la jeunesse. Par contre, il y a encore pas mal de travail sur le village olympique à Diamniadio [installé au sein de l'université Amadou Mahtar M'bow, NDLR]. Ce sera fini. Mais lorsque j'y suis allé, il y avait encore beaucoup de monde sur les chantiers ».

Un retard dû, explique Ibrahima Wade, le coordonnateur général des JOJ, à des aménagements plus importants que prévu : « En plus des six bâtiments qui devaient être construits, il a été question de faire une remise à neuf des sept bâtiments qui étaient occupés par les étudiants jusqu'ici et qui ont été libérés il y a bientôt un mois. Une date est programmée pour finir les travaux le 31 juillet. »

Gros succès pour les postes de volontaires

C'est aussi la période où les volontaires des Jeux sélectionnés doivent devenir progressivement opérationnels. Ce rôle a attiré beaucoup de monde : 24 000 candidats et 11 000 entretiens de recrutement pour seulement 6 000 postes disponibles. Preuve que les JOJ suscitent un intérêt bien au-delà du Sénégal, les candidats sont issus de 107 pays...

Certains ont déjà l'expérience de Jeux précédents (Paris 2024, notamment) et avaient très envie de repartir dans une aventure similaire. Ils vont peu à peu épauler un Comité d'organisation composé aujourd'hui de 700 permanents, issus pour beaucoup de l'Académie Dakar 2026, un programme de formation de jeunes au management de l'événementiel sportif.

Tous se mobilisent désormais pour le prochain temps fort de l'avant-Jeux : l'allumage de la flamme olympique le 10 septembre à Athènes. La torche s'envolera ensuite pour Dakar où elle arrivera le 12, avant d'entamer un périple de 3 000 kilomètres en 30 étapes à travers toutes les régions du Sénégal. Destination finale : le stade Abdoulaye Wade, lieu de la cérémonie d'ouverture le 31 octobre.