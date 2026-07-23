Cote d'Ivoire: Nord-ouest - Ce que révèle l'enquête sur un accident de la route ayant fait 39 morts

En Côte d'Ivoire, dix jours après le dramatique accident de car survenu près de Touba, dans le nord-ouest du pays, les circonstances se précisent. Le bilan s'est alourdi : 39 personnes ont désormais perdu la vie, contre 24 dans les heures qui ont suivi le drame. L'autocar avait quitté la route avant de sombrer dans un fleuve. Ce 22 juillet, le ministère des Transports a rendu publiques les conclusions de son enquête technique.

L'enquête met en évidence de multiples irrégularités dans ce drame dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'autocar transportait une vingtaine de passagers de plus que sa capacité autorisée. Des tabourets avaient même été installés dans les allées du car pour accueillir ces voyageurs supplémentaires, tandis que d'autres effectuaient le trajet debout. Le véhicule était également en surcharge de bagages.

Une crevaison du pneu avant droit serait à l'origine de la perte de contrôle du véhicule avant sa chute dans le fleuve Bafing. Les enquêteurs ont aussi découvert que le car circulait avec deux plaques d'immatriculation provisoires différentes. Une pratique qui, selon le ministère des Transports, visait à échapper au système de vidéo-verbalisation. Mais l'accident s'est produit dans une zone qui n'est pas encore couverte par ce dispositif.

Accentuer la surveillance

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Étienne Kouakou, directeur général de l'Office national de la sécurité routière, souligne : « Les zones où se produisent les accidents les plus graves sont en dehors des zones couvertes par la vidéo-verbalisation. Ça veut donc dire que les actions de la réforme portent et qu'il faut seulement les continuer. Il faut les amplifier. La zone où s'est produit cet accident n'est pas couverte, mais ça se trouve dans notre projet d'extension du système intelligent de vidéo-verbalisation. »

Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le ministère des Transports annonce entre autres la création d'une plateforme électronique de suivi des compagnies de transport. Elle devrait permettre notamment de contrôler l'immatriculation des véhicules, la validité des assurances et des visites techniques.