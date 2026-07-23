Liberia: Saisie de quatre tonnes de cocaïne d'une valeur estimée à 317 millions de dollars

Les autorités libériennes ont annoncé la saisie le 21 juillet 2026 de près de 4 tonnes de cocaïne pour une valeur estimée à plus de 317 millions de dollars et l'arrestation de deux ressortissants étrangers.

Monrovia affirme que c'est la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Liberia : quatre tonnes de cocaïne pour une valeur estimée à 317 millions de dollars.

« Au cours de l'opération, les enquêteurs ont saisi environ 3 971 kilogrammes de plaques de cocaïne présumée, d'une valeur estimée sur le marché noir à environ 317 680 000 dollars américains », indique le communiqué du procureur général et du ministre de la Justice du pays, lu lors d'une conférence de presse à Monrovia.

Les enquêteurs ont réalisé cette saisie record lors d'un raid le 21 juillet, qui marque l'aboutissement d'une enquête commencée en juin dernier.

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À ce moment-là, les enquêteurs font une première saisie importante : 230 kilos de cocaïne à l'aéroport international Roberts. Ils recueillent alors des indices qui leur permettent de remonter le réseau et de parvenir à cette saisie record de quatre tonnes de cocaïne, dans le comté de Duazon, sur la route de l'aéroport.

Un réseau organisé et complexe

De nouveaux éléments leur permettent d'identifier un réseau organisé et complexe, très bien financé, qui opère au Liberia depuis plus de six ans. Via un système de fret organisé à l'aéroport Roberts avec des sociétés de logistique, les cargaisons sont déclarées comme des marchandises ordinaires telles que des épices ou du textile, grâce à des documents falsifiés.

Lors de l'opération, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont deux ressortissants étrangers. L'un de nationalité serbe, l'autre détenteur de la double nationalité colombienne et espagnole.

La lutte contre la drogue est un sujet politique sensible dans le pays, priorité du gouvernement. Après la perquisition en juin, quatre suspects connus de la police avaient pu sortir du pays avant leur arrestation. Plusieurs sénateurs avaient alors dénoncé les failles des autorités, qui permettent aux trafiquants de se servir du pays comme plateforme logistique internationale, entre les pays producteurs d'Amérique latine et les pays consommateurs européens.