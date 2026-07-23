Tunisie: Risques d'incendie des climatiseurs - Les conseils de sécurité de la protection civile

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La protection civile a invité, ce jeudi 23 juillet 2026, les citoyens au respect strict de plusieurs mesures de prévention afin de parer aux risques d'incendie liés à l'utilisation des climatiseurs.

Elle a insisté sur la nécessité de nettoyer régulièrement les filtres des appareils, de ne jamais les laisser fonctionner sans surveillance et d'éviter de les brancher sur la même prise que d'autres appareils électriques.

Selon la protection civile, il est également vivement recommandé de rester attentif à toute odeur de brûlé ou à tout bruit anormal émanant de l'appareil, tout en veillant à faire effectuer un entretien périodique.

Enfin, la protection civile a rappelé aux non spécialistes de ne pas tenter de réparer eux-mêmes leurs climatiseurs et a réitéré la disponibilité du numéro d'urgence 198 en cas de besoin.

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