Sénégal: Thiaroye - Plus de 300 kg de chanvre indien saisis

23 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre du plan national de lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, dans la nuit du 22 juillet 2026, à une importante saisie de 300 kilogrammes et 500 grammes de chanvre indien à Thiaroye-sur-Mer. Deux individus de nationalité sénégalaise ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant l'arrivée imminente d'une importante cargaison de chanvre indien en provenance de la Gambie.

Les enquêteurs ont alors mis en place un dispositif de surveillance dans la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer. Les investigations ont permis de localiser un premier suspect, interpellé alors qu'il revenait d'une livraison. Une fouille a permis de découvrir sur lui un sachet contenant 500 grammes de chanvre indien.

La perquisition menée à son domicile a ensuite conduit à la découverte de 300 kilogrammes de chanvre indien, soigneusement emballés dans des sacs plastiques noirs. Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont arrêté un second individu, désigné par le premier suspect comme son complice. Celui-ci a été interpellé à son domicile où il a été surpris en flagrant délit d'usage de chanvre indien.

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