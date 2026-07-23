Algérie: Diverses manifestations dans les wilayas du Sud

23 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Police

ILLIZI — Diverses manifestations ont été organisées jeudi par les services de la sureté des wilayas d'Illizi, Djanet et El-Meghaier, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la création de la police algérienne.

Ces festivités, auxquelles ont pris part les autorités locales, des cadres et agents de ce corps constitué et des représentants de la société civile, ont donné lieu à l'organisation de portes ouvertes et d'expositions sur le corps de la sureté nationale et ses services et ses missions, notamment de lutte contre les différentes formes de criminalité.

Il a été ainsi procédé à la vulgarisation des services administratifs et numériques mis au service des citoyens, en vue de leur faciliter la connexion numérique et leur épargner les déplacements aux sièges des suretés pour d'éventuelles déclarations de pertes notamment.

L'évènement a été également marqué par des cérémonies de remise de grades aux affiliés de ce corps constitué, des cérémonies en l'honneur d'agents et d'éléments, en exercice et retraités, de la police, en reconnaissance à leurs services rendus pour le pays et la protection des citoyens et de leurs biens.

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Des cérémonies ont également été organisées en l'honneur d'élèves, enfants de travailleurs du secteur, ayant obtenu des moyennes élevées aux examens du Brevet d'enseignement moyen et du Baccalauréat.

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