Algérie: Journée de sensibilisation à Alger sur le SIDA et l'hépatite

23 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Commission médicale du Croissant-Rouge algérien (CRA) a organisé, jeudi à Alger, une journée de sensibilisation sur le sida et l'hépatite, dans le cadre des efforts visant à promouvoir la santé publique et à renforcer la culture de la prévention auprès des citoyens.

Cette initiative vise à "élever le niveau de sensibilisation sanitaire sur ces deux maladies, à travers la diffusion d'informations scientifiques simplifiées et fiables, tout en mettant en lumière l'importance de la prévention et du dépistage précoce, considérés parmi les moyens les plus efficaces pour limiter la propagation des maladies et renforcer la santé communautaire", selon les organisateurs.

Organisée à la station de métro Tafourah, cette manifestation a comporté une série d'activités et prestations sanitaires gratuites, notamment des tests de dépistage rapide, des explications et informations scientifiques simplifiées sur le VIH et l'hépatite virale, ainsi que des conseils et orientations pratiques pour la prévention et la promotion de comportements sains, outre des séances de sensibilisation ouvertes au public.

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L'initiative a connu une forte affluence des citoyens de différentes catégories qui ont salué cette démarche qualitative, tout en mettant en avant le rôle des actions de proximité dans la facilitation de l'accès aux services préventifs et la diffusion de sensibilisation sanitaire.

Le CRA, a réaffirmé, par le biais des organisateurs de cette initiative sanitaire, que "l'ancrage de la culture de prévention et de sensibilisation, sur la base des connaissances scientifiques, demeurent l'un des moyens les plus efficaces pour protéger l'être humain, préserver la santé publique et former une société en mesure de prévenir les risques sanitaires et y faire face".

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