Congo-Kinshasa: Le PNUD et le FPI s'allient pour stimuler l'inclusion financière et l'entrepreneuriat local

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds de promotion de l'industrie (FPI) ont scellé, mercredi 22 juillet à Kinshasa, un accord de partenariat stratégique visant à briser les barrières d'accès au crédit pour les populations vulnérables et à dynamiser le tissu économique national.

Portée par le programme « Action, Changement et Transformation par l'inclusion financière » (ACT), ce projet cible en priorité les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les artisans miniers ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), habituellement exclues des circuits bancaires traditionnels.

Pour garantir la réussite de cette initiative, les deux institutions mettent en commun leurs expertises respectives :

Apport du PNUD : Expertise technique, capacités opérationnelles, ancrage communautaire et accompagnement de proximité des acteurs locaux.

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Apport du FPI : Maîtrise du financement de projets d'investissement et connaissance fine de l'écosystème industriel congolais.

Changer d'échelle : du financement à la création de valeur

L'objectif affiché dépasse l'octroi mécanique de crédits : il s'agit de structurer une chaîne de valeur industrielle pérenne, selon le directeur général du FPI, Hervé Claude Batukonke :

« Notre ambition ne consiste donc pas uniquement à élargir l'accès au financement, nous voulons également contribuer à faire émerger des activités économiquement viables, capables de créer des emplois, de générer des revenus durables et de fournir des matières premières aux unités de transformation ».

De son côté, Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC, a salué un partenariat déterminant pour l'autonomisation économique des communautés. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume de Suède en RDC, Joakim Vaverka, dont le pays demeure un partenaire clé dans le financement flexible des projets de développement durable sur le territoire national.