Congo-Kinshasa: Bandundu - La population satisfaite de l'avancement des travaux de bétonnage des voiries urbaines

Les habitants de la ville de Bandundu se réjouissent de l'évolution des travaux de bétonnage des principales voiries urbaines réalisés par la société BBC dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures routières de la province du Kwilu.

Interrogés mercredi 22 juillet par la Radiotélévision Bandundu Développement sur l'avancement du chantier, plusieurs habitants ont salué la qualité des ouvrages réalisés.

Parmi les axes concernés figurent notamment l'avenue Kwango, longue d'environ cinq kilomètres, ainsi que l'avenue Aviation, qui s'étend sur près de deux kilomètres. Longtemps confrontées à un état de dégradation avancé, ces artères connaissent aujourd'hui une transformation progressive grâce aux travaux en cours.

Cette réhabilitation améliore déjà les conditions de circulation et facilite la mobilité des habitants dans plusieurs quartiers de la ville. Les usagers de la route constatent également une meilleure fluidité du trafic et espèrent une réduction des difficultés de déplacement qui affectaient régulièrement les activités quotidiennes.

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Interrogés sur l'avancement du chantier, plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction. Ils saluent la qualité des ouvrages réalisés et estiment que ces travaux contribueront non seulement à l'embellissement de Bandundu-ville, mais aussi au développement des activités économiques locales.

« Nous constatons que les travaux avancent bien. Ces routes vont améliorer nos déplacements et donner une nouvelle image à la ville », a confié un habitant rencontré sur l'avenue Kwango.

Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, les populations attendent également des retombées économiques importantes, notamment à travers la facilitation du transport des marchandises et l'intensification des échanges commerciaux entre les différents quartiers.

La province du Kwilu bénéficie actuellement d'un programme de réhabilitation de 22 kilomètres de voiries urbaines, dont 12 kilomètres à Bandundu et 10 kilomètres à Kikwit. Ce projet vise à améliorer la mobilité des personnes et des biens, à renforcer les échanges commerciaux et à soutenir le développement socio-économique des deux principales villes de la province.

Les autorités provinciales espèrent que ces investissements dans les infrastructures routières contribueront à renforcer l'attractivité économique du Kwilu et à améliorer durablement les conditions de vie des populations.