Afrique: Motsepe - L'accession du pays aux quarts de finale du Mondial, une source de fierté pour le football africain

L'accession de l'équipe nationale marocaine aux quarts de finale du Mondial 2026, à l'instar du parcours des autres sélections africaines jusqu'aux phases avancées de cette compétition, constitue « une source de fierté et d'honneur pour tous les Africains », a affirmé, mercredi à Johannesburg, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

« Le simple fait, pour une sélection nationale, d'avoir l'honneur de participer à cette compétition, le plus prestigieux rendez-vous du football mondial, est déjà une immense fierté pour nous tous », a souligné M. Mostsepe, lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la participation africaine au Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Il a ajouté que les performances remarquables du football marocain, couronnées par une qualification pour les quarts de finale, ainsi que l'accession de plusieurs sélections africaines aux phases à élimination directe et aux tours avancés de la compétition, « contribueront à renforcer la place du football africain et à consolider le respect et la reconnaissance dont il bénéficie sur la scène internationale ».

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M. Motsepe a également annoncé l'intention de la CAF de tenir une réunion élargie réunissant, à la demande de plusieurs pays et responsables de la compétition, les différentes parties prenantes et les organisations partenaires du football, afin d'examiner les stratégies à mettre en oeuvre pour préserver cette dynamique continentale et poursuivre le développement du football africain.

Les sélections africaines ont réalisé une participation exceptionnelle à la Coupe du monde 2026, avec neuf équipes qualifiées pour les seizièmes de finale (tour des 32), tandis que le Maroc a atteint les quarts de finale, confirmant sa progression après son historique parcours jusqu'au dernier carré lors du Mondial Qatar 2022.