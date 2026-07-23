Maroc: Oujda - Une exposition d'art plastique célèbre la mémoire musicale et patrimoniale de l'Oriental

L'exposition artistique « L'Art et le Raï » de l'artiste peintre Younes Miloudi s'est ouverte, mercredi à la galerie d'art d'Oujda, mettant en lumière les figures emblématiques du Raï et le patrimoine musical de la région de l'Oriental, dans le cadre des initiatives culturelles visant à documenter et préserver la mémoire artistique nationale.

Cet événement, organisé jusqu'au 2 août prochain dans le cadre des activités du Festival du Raï de l'Oriental, avec le soutien de la Wilaya de la région de l'Oriental et en partenariat avec la direction du festival, constitue une escale visuelle qui ravive l'authenticité patrimoniale à travers la présentation de 20 toiles rendant hommage à 23 figures majeures de la chanson de l'Oriental et du Raï, ainsi qu'aux genres ancestraux de la région, notamment les arts de la « Mechikha », de la « Aarfa » et de la « Reggada ».

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Younes Miloudi a souligné que cette exposition est le fruit d'une recherche esthétique et documentaire au coeur de la mémoire musicale régionale, précisant que l'idée du projet a germé durant ses études à l'École supérieure des beaux arts de Casablanca, avant de prendre toute sa maturité à travers les souvenirs de son enfance et son attachement à un studio traditionnel d'enregistrement de cassettes audio à Oujda.

M. Miloudi a indiqué avoir décliné dans ses oeuvres une palette chromatique inspirée de l'identité visuelle et patrimoniale de la région (nuances de sable, de blanc et de vert), omniprésente dans les tenues des « Chioukhs » et l'architecture ancienne de l'Oriental.

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Il a affirmé, à cet égard, que le Raï constitue un prolongement naturel et un message renouvelé croisant les rythmes patrimoniaux locaux (tels que la Reggada, la Mechikha et le Aaroubi), ce qui lui confère une profondeur humaine et une portée universelle.

De son côté, le président de l'Association de gestion des affaires culturelles de la préfecture d'Oujda-Angad, Mohamed Achraf Berhili, a indiqué que cette exposition rend un vibrant hommage aux grands noms qui ont marqué l'histoire musicale d'Oujda et de l'Oriental, soulignant une exploitation artistique innovante des cassettes audio analogiques, insufflant ainsi une dimension novatrice qui allie préservation de la mémoire sonore et création plastique contemporaine.

Pour sa part, le chercheur en musicologie et artiste Ibrahimi El Bakkai a précisé que sa contribution aux côtés de M. Miloudi a porté essentiellement sur le volet de la documentation et du travail d'archivage, l'objectif étant de créer un équilibre harmonieux entre les « Chioukhs » pionniers du patrimoine -- véritables gardiens de la mémoire musicale orale -- et la génération d'artistes du Raï ayant oeuvré à la modernisation de cet héritage.

M. El Bakkai a fait observer que ce travail de prospection et de collecte d'archives a mis au jour un riche fonds documentaire et artistique, ouvrant la voie à des projets futurs prometteurs axés sur l'archivage scientifique, à même de consigner ce patrimoine immatériel et de le transmettre avec fidélité aux jeunes générations.